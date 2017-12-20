（中央社記者鍾榮峰台北20日電）蘋果在辨識技術上傳出新進展。國外科技網站Patently Apple報導，蘋果開發新一代紅外線偵測辨識技術，可辨識使用者位置或臉部，未來可應用在iMac桌上電腦和電視產品。



報導指出，相關技術也可結合可見光感測元件，辨識使用者的臉部，應用在視訊會議等領域。



外媒先前就推測，蘋果iPhone X的Face ID臉部辨識技術，可能會進一步應用在Mac筆記型電腦產品。



蘋果積極擴展偵測辨識技術應用，外媒先前報導，蘋果也在研發智慧家庭技術設計一套室內控制系統，可以放在室內的天花板和牆壁上。這套室內控制系統，將採用iPhone X的TrueDepth模式相機系統，可以掃描室內使用者的手掌接近牆壁的方向，以自動控制屋內的光線、空調和音樂播放等功能。



蘋果iPhone X的TrueDepth相機系統，可深度測繪使用者的臉部，整合測繪點投射器、紅外線鏡頭以及泛光照射器等感測元件。1061220