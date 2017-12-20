蘋果傳攻先進材料 布局液態金屬中央社 (2017-12-20 11:56)
（中央社記者鍾榮峰台北20日電）蘋果傳積極布局先進材料技術。外媒報導，蘋果與Glassimetal Technology合作開發金屬玻璃合金材料，可應用在不同領域。外媒先前推測，蘋果也積極布局液態金屬。
國外科技網站Patently Apple報導，蘋果在金屬材料技術有新進展，透過Glassimetal Technology的技術授權，蘋果開發出客製化的金屬玻璃合金材料，可應用手錶元件、醫療植入物、植牙、磁鐵鐵芯、運動器材等領域。
報導表示，蘋果與Glassimetal Technology的合作關係仍不清楚，蘋果之前與Liquidmetal Technologies在液態金屬技術上有合作關係。
Patently Apple先前報導，蘋果深化布局液態金屬（Liquid Metal）技術，積極革新射出成型系統的熔融材料和可熔溫度控制技術，並透過塊體凝固非結晶合金（Bulk-solidifying amorphous alloys）材料專利，提升鑄模物體的材質。
液態金屬技術上是一種塊體凝固非結晶合金，具備高強度、耐腐蝕、延展性高、輕量等特性，除了塊體凝固非結晶合金材料外，還包括塊體金屬玻璃BMG材料。
國外媒體網站MacRumors和中國大陸媒體去年3月報導，蘋果從2010年開始，每年會定期更新在液態金屬的獨家專利，不過如何使用這項專利，目前仍未知。
外媒先前報導，蘋果也開發先進透明纖維複合材料，可能鎖定車用或是可穿戴裝置應用。1061220
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