iPhone X沒退燒 相機臉部辨識是關鍵中央社 (2017-12-20 10:40)
（中央社記者鍾榮峰台北20日電）iPhone X持續熱銷，外媒引述研究機構指出，iPhone X相機功能是帶動初期消費者興趣的主因，臉部辨識Face ID功能更是iPhone X市場差異化關鍵。
國外科技網站Patently Apple引述市場研究機構Strategy Analytics分析報告指出，iPhone X的相機功能，是帶動早期購買者對iPhone X產生濃厚興趣的主因；此外，前置相機鏡頭具備的臉部辨識Face ID功能，更是iPhone X在市場產生區隔化的主力。
初期消費者對於iPhone X的Face ID臉部辨識功能反應相當正面，此外，消費者也正向看待iPhone X的顯示螢幕與電池續航力，大約有80%的受訪消費者對於iPhone X的顯示螢幕和電池功能態度正面。
不過分析也指出，品牌資產（Brand Equity）對於iPhone X的銷售狀況非常關鍵，透過死忠果粉們為基礎營造的品牌氛圍和生態體系，蘋果產品獲得忠實消費者的購買支持。
iPhone X出貨時程持續縮短，國外科技網站Appleinsider日前引述創投公司Loup Ventures分析師孟斯特（Gene Munster）預期，iPhone X可望在明年1月中旬前達到供需平衡，這將有助iPhone在第1季的銷售表現。
受惠iPhone X到貨比例持續提升、以及iPhone X的銷售價格相對較高，孟斯特預期蘋果2018會計年度整體iPhone的平均銷售價格（ASP）可到740美元，明顯高於市場一般預期的705美元。他並預期今年第4季開始整體iPhone的平均銷售價格可望提升。1061220
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