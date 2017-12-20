（中央社記者鍾榮峰台北20日電）iPhone X帶動3D感測應用。工研院IEK預期，3D感測下一步可關注眼球與視線追蹤技術、超音波感測、以及微手勢雷達感測技術。



觀察3D感測技術之後發展，工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）表示，可留意眼球或視線追蹤技術，可補強擴增實境和虛擬實境不足，讓眼睛化身成為人體滑鼠，透過眼動進行人機介面操控，甚至可進一步透過瞳孔變化判斷情緒，並與虛擬實境和擴增實境內容角色，進行眼神情感交流。



在廠商部分，IEK表示，包括Eyefluence、Tobil、SMI（SensoMotoric Instruments）、FOVE等新創企業，積極布局眼球和視線追蹤技術。



在超音波感測部分，工研院IEK表示，超音波感測可感測所有固體型態，能在任何光線條件下使用，對物體色彩比較不敏感，可應用在汽車手勢辨識、翻閱電子書等，也可支援擴增實境和虛擬實境（AR/VR）控制器。



在廠商部分，IEK表示，包括Chirp Microsystems、Ultrahaptics、博世（Bosch）等，積極開發超音波感測技術。



在微手勢雷達感測部分，IEK表示，雷達感測具備抗環境干擾優勢，對需要近距離微手勢感測應用，更具有效益，可應用在智慧手機微手勢操作、智慧手錶介面操控、電子鬧鐘手勢操作、隔空畫3D密碼自動開鎖等。1061220