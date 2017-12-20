臉書照片審查功能 入鏡沒標記也會通知中央社 (2017-12-20 09:14)
（中央社舊金山19日綜合外電報導）臉書今天新增「照片審查」（Photo Review）功能，當用戶入鏡的照片被其他人上傳到臉書時，儘管沒有被標記在裡頭，依然會通知用戶。
法新社報導，臉書這項非強制的新功能利用臉部辨識技術，且已建議用戶在上傳至臉書的照片中標記好友。
根據應用機器學習總監坎德拉（Joaquin Quinonero Candela），現在只要用戶入鏡的照片在臉書出現，這名用戶就會收到通知。
坎德拉在部落格撰文說：「如果你在照片裡，也有權限看見那篇貼文，我們會通知你，就算你沒有被標記在其中。」
路透社報導，臉書在聲明中說，將這項功能設定為非強制，目的是要讓人們保護隱私。但臉書也認為，有些人希望自己的照片被上傳時收到通知。
臉書說，這項功能在加拿大和歐洲聯盟國家並不會立即上路，普遍來說，這些管轄區的隱私法較為嚴格，但臉書仍表示，未來仍希望能推出這項功能。
國外科技媒體TechCrunch報導，如果入鏡的照片設定為公開，用戶便會收到通知。用戶只有在有權限看見照片時，才會收到通知，以保護照片上傳者的隱私。
這項照片審查功能讓用戶被通知後能選擇標記自己、忽略通知、要求上傳者移除照片，或是通報臉書。（譯者：中央社周莉芳）1061220
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Les Nereides 優雅芭蕾舞女孩系列 裸粉色水鑽澎澎裙女孩金
- ORIN 魅力輕時尚 貼模羊皮蝴蝶結尖頭高跟鞋-黑灰
- COACH淺卡C Logo珊瑚紅邊雙層手拿包/手掛長夾(大)
- MICHAEL KORS BEDFORD尼龍半月翻蓋肩背/斜背包(橘)
- ORIS 女款 華麗璀璨金蔥亮片 飾品 休閒鞋-(W7508T09白)
- FILA 女款 粉紅 舒適 運動慢跑鞋 基本款(5-X903R-551)
- LooCa 溫感緹花5cm記憶床墊-單人
- 【GUCCI 古馳】Supreme GG系列 Angry cat圖印PVC皮革拉鍊後
- Mio MiVue M510 電池加大版鐵金剛機車專用大光圈行車記錄器
- 【EMPORIO ARMANI】亞曼尼雅痞男錶-黑x玫塊金框/43mm(AR110
美女主播馮提莫曬最新美照 網友：別抱電線杆，來抱我【北京新浪網】
iPhone SE還會更新嗎？蘋果親承不會輕易放棄【北京新浪網】
iPX剛掉水裡就變這樣？蘋果店員稱：不是防水是抗水【北京新浪網】
世嘉公佈首個《戰場女武神》柏青嫂相關宣傳片【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》