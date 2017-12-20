（中央社舊金山19日綜合外電報導）臉書今天新增「照片審查」（Photo Review）功能，當用戶入鏡的照片被其他人上傳到臉書時，儘管沒有被標記在裡頭，依然會通知用戶。



法新社報導，臉書這項非強制的新功能利用臉部辨識技術，且已建議用戶在上傳至臉書的照片中標記好友。



根據應用機器學習總監坎德拉（Joaquin Quinonero Candela），現在只要用戶入鏡的照片在臉書出現，這名用戶就會收到通知。



坎德拉在部落格撰文說：「如果你在照片裡，也有權限看見那篇貼文，我們會通知你，就算你沒有被標記在其中。」



路透社報導，臉書在聲明中說，將這項功能設定為非強制，目的是要讓人們保護隱私。但臉書也認為，有些人希望自己的照片被上傳時收到通知。



臉書說，這項功能在加拿大和歐洲聯盟國家並不會立即上路，普遍來說，這些管轄區的隱私法較為嚴格，但臉書仍表示，未來仍希望能推出這項功能。



國外科技媒體TechCrunch報導，如果入鏡的照片設定為公開，用戶便會收到通知。用戶只有在有權限看見照片時，才會收到通知，以保護照片上傳者的隱私。



這項照片審查功能讓用戶被通知後能選擇標記自己、忽略通知、要求上傳者移除照片，或是通報臉書。（譯者：中央社周莉芳）1061220