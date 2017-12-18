稿件來源：北京中赫國安青訓

12月18日，2017年北京市校園足球文化節優秀作品展示活動在北京大學生體育館舉行。活動期間，北京中赫國安足球俱樂部與北京市教委正式簽署戰略合作備忘錄，旨在全面促進北京市青少年足球發展。同時，北京中赫國安足球俱樂部還在活動現場與北京億城BTV三高足球俱樂部簽署了戰略合作協議，聯合培養初、高中年齡段足球人才。

教育部體衛藝司司長、全國校足辦主任、中國足協副主席王登峰，市教委巡視員、市校足辦主任、市校園足球協會會長王定東，市體育局副局長、市足協主席楊海濱，首都體育學院校長鍾秉樞，北京中赫國安足球俱樂部有限公司董事長周金輝，中央文史研究館館員、中國中學生體育協會足球分會主席、人大附中聯合總校校長劉彭芝以及市發展和改革委、市財政局、市新聞廣電局、團市委等領導出席活動，各區教委、燕山教委校園足球主管領導，體美科科長；264所全國和北京市校園足球特色學校校長以及教師和近千名師生代表現場觀摩了展示活動。

中赫國安與市教委達成十項戰略合作 務實推進北京市青少年足球發展

在校園足球文化節優秀作品展演開始前，市教委與北京中赫國安足球俱樂部簽訂校園足球合作備忘錄。雙方圍繞推進北京市青少年校園足球工作健康可持續發展，建立並完善系統化、科學化的校園足球教學、訓練、競賽、活動、文化及後備人才選拔與培養等體系，開展十個方面合作：

一是中赫國安繼續做好「北京市高校社會力量參與小學體育美育發展」項目，通過足球校本課程研發，課餘訓練與人才選拔體系構建，足球文化氛圍和競賽活動的營造和組織，形成具有區域和學校特色的校園足球發展體系。

二是雙方以擴大校園足球普及、提高學生足球興趣、促進學生足球參與，培養學生運動習慣為目標，利用星期一至星期五下午3：30-5：00，組織全市600-800所小學在校內開展校園足球「小比賽」活動；

三是中赫國安發揮足球俱樂部的專業優勢和品牌影響力與市教委合作，共同打造具有北京特色的青少年校園足球品牌賽事；

四是雙方合作共同實施校園女子足球促進計劃，將發展女足作為重要方向，在課餘訓練、競賽活動、人才選拔等方面開展具體合作；

五是雙方合作，共同實施校園足球「滿天星」青訓營計劃，探索在市、區、學區、學校層面，投入專業力量，建立並完善一體化青少年優秀足球後備人才選拔與培養機制；

六是雙方合作，在有條件的學校建立足球特色班，探索優秀足球人才的貫通培養機制；

七是支持校園足球特色學校足球後備人才專業發展；中赫國安與具備條件的校園足球特色學校開展深度合作，幫助學校提升足球專業化發展水平，為有天賦的學生足球運動員搭建升學或專業發展的通道；

八是中赫國安定期組織中小學生和教師現場觀看國安主場和足球訓練的賽事和活動；

九是中赫國安定期組織運動員和教練員走進中小學校，開展足球文化推廣和教學訓練展示等活動；

十是市教委支持中赫國安教練員和運動員開展人文、藝術等方面的培訓和教育。

中赫國安與市教委將成立聯合委員會，並根據工作實際定期召開會議，就項目進展情況進行溝通和交流。

中赫國安助推校園足球 教育部、市教委領導高度評價

談到本次與市教委戰略合作的初衷，中赫集團董事長周金輝在致辭中表示：

周金輝

足球是教育的一部分。作為生於北京，成長於北京的企業，中赫集團理所應當為這座城市承擔起更多的社會責任，理所應當參與到這項工作中來。對於青少年足球，中赫國安始終強調八個字『淡化競技，著眼普及』，力求讓更多的孩子享受到足球的快樂。

北京市教委巡視員、市校足辦主任、市校園足球協會會長王定東在接受媒體時，詳細闡釋了本次戰略合作的原因：

王定東

發展北京市青少年足球的基本格局就是需要社會力量的積极參與，北京中赫國安足球俱樂部是一個非常有社會擔當的、有著專業水準的北京球隊。三年前，我們便與中赫國安足球俱樂部開展了『高參小』項目，在平谷最偏遠的地區開展了一系列的活動，取得了很好的效果。在這個基礎上，我們今天做出了深度的合作。

對於本次戰略合作，教育部體衛藝司司長、全國校園校足辦主任、中國足協副主席王登峰給予了高度肯定：

王登峰

校園足球事業需要社會各界力量的支持，就像今天中赫集團周金輝董事長也出席了本次活動，中赫國安俱樂部也對北京市校園足球的發展提供了大力支持。

中赫國安深度助力 推動京津冀地區校園足球「小比賽」

在隨後的簽約活動中，市教委還與中赫國安就校園足球「小比賽」活動簽署了具體的合作備忘，由中赫國安俱樂部資助，以普及為目的，通過首批100所試點校推廣校園足球班級賽，未來逐步擴大到全北京800所小學進行，最終推動京津冀地區聯動，1000所小學共同實現校園足球「小比賽」持續發展新模式。

中赫國安攜手人大附中三高俱樂部聯合培養初、高中足球人才

在今天的簽約儀式上，北京中赫國安足球俱樂部還在現場與北京億城BTV三高足球俱樂部簽署了戰略合作協議，新增北京中赫國安三高青少年訓練基地，聯合培養初、高中年齡段足球人才。雙方將在在共同組建中赫國安青訓U13年齡段梯隊的基礎上，在北京中赫國安三高青少年訓練基地內聯合培養13-18歲年齡段足球人才，共同打造國內領先，國際一流的校園足球與職業足球精英培訓結合的青訓體系。