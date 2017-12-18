2017年12月17日17：30分，隨著裁判一聲哨響，為期2個月的首屆「百悅杯」足球賽事圓滿落幕！經過多場激烈角逐，本屆賽事本色老友隊榮獲冠軍，深圳蛇口聯隊榮獲亞軍，龍朝數拓科技隊榮獲季軍。

百悅文化管理有限公司董事長洪培芝、原省統戰部部長李統書，深圳潮青創業促進會主席陳鋒為冠軍頒獎

足球賽是我國的一項傳統體育活動，深受廣大群眾的歡迎和喜愛，為實現草根「足球夢」，更加貼近世界杯，百悅文化管理有限公司舉辦了首屆11人制世界杯專業賽制，代表深圳最高規格，最高競技水平的「百悅杯」足球賽事。

「百悅杯」作為深圳本土品牌賽事，一直秉承以「夢想從這裏起飛」為口號，始終堅持賽事的專業性與娛樂性作為品牌理念，主張娛樂競技精神貫徹到賽事中，通過對「全民，娛樂，專業」三者關係的重新認識和塑造，推動競技賽事的發展。

首屆「百悅杯」足球賽的成功舉辦，為足球愛好者提供了一個展示自我的舞台，促進足球賽事在民間的發展，享受足球帶來的樂趣。比賽中，各參賽隊始終秉承「友誼第一，比賽第二」的宗旨，積極打好每一場比賽，在比賽中磨鍊了意志和品質，在業內受到了一致的好評。

歷時兩個月的首屆「百悅杯」畫上了圓滿的句號，於「百悅杯」而言，這不是一個結束，而是一個開始，一場「百悅杯」里程的開始，明年的第二屆「百悅杯」，已經緊密鑼鼓地開展了！讓我們一起期待來年「百悅杯」足球賽的到來，再一次展示球員們的風采！