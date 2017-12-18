日期:12月18日，2017首屆全國競技二打一撲克錦標賽閉幕儀式在中國棋院舉行。來自江蘇的宋博碩贏得本次錦標賽冠軍，並獲得100萬冠軍獎金。亞軍和季軍分別被來自天津的劉廣彬和雲南的李啊元獲得。

晉級決賽的108名選手經過為期兩天緊張激烈的18輪比拼（共108副手牌），最終全部排名塵埃落定。來自江蘇的23歲小伙宋博碩贏得冠軍，攬入100萬冠軍獎金的同時獲得終身特級大師的稱號，同時自動獲得第二屆總決賽的參賽資格。

亞軍被來自天津的劉廣彬獲得，獎金為25萬。季軍被雲南的李啊元獲得，獎金為10萬元。餘下的105位選手按照各自排名獲得了相應不同的獎金，每位選手的保底獎金為1萬元。

賽事組委會對首屆全國競技二打一錦標賽進行了總結：「競技二打一錦標賽自推出以來便獲得廣大愛好者的喜愛，賽事配套服務非常完善。複式打法，保證公平性。這項賽事崇尚綠色、環保、健康的辦賽理念，今後也將繼續發揚下去」。

此外，組委會介紹了競技二打一推進職業化的方向。首先從聚攏愛好者開始，使他們發揮所長逐漸成為參賽選手，在參賽選手基數不斷擴大的前提下建立職業體系，繼而產生職業牌手（牌手經紀）、裁判、賽事主播（直播轉播平台、賽事版權）等一系列賽事相關參與者。

作為「趣味棋牌競技化」的招牌賽事，競技二打一的賽事消息被廣泛傳播。被多家媒體報導，傳播賽事正能量。組委會不忘也對合作遊戲平台、合作媒體以及提供技術支持的博雅互動表示感謝。

隨後，中國智力運動網總裁袁廣華袁廣華介紹第二屆競技二打一錦標賽安排。海選階段從2017年12月18日開始，到2018年12月3日24時，競技二打一全國大師分新增排行1666名牌手自動獲得參賽資格。

袁廣華表示：「競技二打一錦標賽在新的一年裡將迎來更多的合作夥伴以及線上選拔平台。新賽季獎金將保持與2017賽季同樣高。總獎金500萬，冠軍獎金100萬」。

儀式最後，棋牌中心、賽事組委會相關領導與賽事眾多合作夥伴一同進行了第二屆全國競技二打一撲克錦標賽啟動儀式。

最終排名1宋博碩2劉廣彬3李啊元4蘇海永5劉志強6何希浩7李建強8焦洪9吳正兵10毛剛11孫兆偉12梁豐13林偉東14喬信堯15劉雪東16韓文斌17賀小軍18黃國民19李繼華20陳曲鵬21代會鋒22古文兵23唐祥24楊建軍25薛玉淦26楊亮27肖孫彪28張永傑29吳凡30邱闖31劉群剛32黃遠祥33李德陽34賈栓嶺35段三君36劉大釗37車小東38潘苗39胡興旺40趙海波41王廣喜42廖曉光43蘭成財44吳連東45郭利民46李俊平47崔保新48樊景斌49陳開武50張亞衛51王曉輝52王凱53馬志剛54崔學利55熊全56譚明鑫57葉子星58陳亞59付獻豐60錢力61熊科林62楊明63汪洋64王金65劉海芹66王本強67彭顯定68周勇69張清福70陳亮71雷宇72孔永紅73王蓮萍74杜學傑75王征76董磊77趙立化78浦蘇海79程永亮80柳富強81葛海曉82鍾文達83孫鋼84陳雲85周霄86翁少峰87俞彤88劉軍89安爽90趙天宇91陳健廣92王日明93余亮華94張寶清95王燕96羅永強97胡家虎98張鵬99殷定紅100顏立平101何洋102王長松103孫勇104吳正團105李東旭106李超107黃永傑108李昶

（文玄）