日期:12月17日下午，由肇慶市體育局、肇慶市教育局、深圳五體運動有限公司舉辦、五體球學院承辦的「敢。玩不同2017第三屆五體球大學生聯賽」總決賽在廣東理工學院舉行。肇慶市體育局鄭時廣局長、五體球創始人王進安先生、中國教科院體衛藝中心於素梅所長、肇慶市體育局周文耀副局長及江新中科長、深圳五體運動有限公司總經理張英女士、廣州體育學院和華南師範大學等相關專家和領導以及嘉賓一同出席總決賽，共同見證了第三屆大學生聯賽新王者的誕生。

第三屆五體球大學生聯賽在原有基礎上繼續擴大範圍，賽事覆蓋廣東省大部分高校，16所高校五體球社團參賽。經過廣東省四個賽區的激烈爭奪，四支球隊脫穎而出，進入總決賽，他們分別是華南師範大學五體球隊、肇慶學院五體球隊、深圳職業技術學院五體球隊、北京師範大學珠海分校五體球隊。在總決賽中，華南師範大學五體球隊以41比18的比分戰勝北京師範大學珠海分校五體球隊取得總決賽冠軍，北京師範大學珠海分校五體球隊、深圳職業技術學院五體球隊分別獲得本屆聯賽二、三名。

在總決賽開幕式上，肇慶市政府和體育局相關領導表示：希望五體球的發展在現有的規劃和戰略中砥礪前行，穩步發展，走向全國，走向世界。五體球創始人王進安先生表示：乒乓球、足球、籃球等多項運動在我國都獲得很好的發展，我們有理由相信五體球也將快速發展壯大，成為一項走向世界的中國民族原創運動，而現場的每一個人，不僅是旁觀者，更是這項偉大事業的參與者和見證者。

作為一項由湖南平江人王進安先生髮明的新興大球類運動，五體球吸取足籃球元素的優點，在中國融文化的基礎上進行了創新，在提升青少年的體能和技能方面有非常明顯的優勢。五體球以其獨創的運動方式、比賽規則和得分標準，深受學生們的喜愛，並逐漸成為校園裡的一項時尚體育運動。

中國教科院體衛藝中心於素梅等專家接受採訪時說：五體球不僅能鍛煉手部和腳部技能，也能鍛煉腦部快速反應能力。雖然所有的運動都是既能健體又健腦，但相比較於其他運動，五體球的五體轉換的難度係數有所提高，超越了足籃球等運動對於腦部的鍛煉。

「這項賽事不僅能夠強健學生體魄，而且能夠增強校園文化凝聚力，體現學校獨特的精神風貌。」五體球創始人王進安先生在接受採訪時介紹說，「五體球大學生聯賽目前主要在華南區，我們會繼續擴大規模、擴大人群，逐漸推廣至全國，讓更多的大學參與進來，將聯賽打造成極具特色和影響力的校園體育賽事。」

《五體球發展研討會》也在同期舉行，五體球創始人、中國教科院有關專家、廣東省五體球示範基地的大學教授、中小學老師，以及各位專家、領導匯聚一堂，共商五體球發展大計，研討會由五體球聯合創始人張英主持。研討會上，於素梅所長對五體球寄予厚望，她指出：五體球是一項被大家一致看好的運動，無論是聯賽還是全民健身，乃至將來走進校園成為學校課程，都非常值得期待。

在國家「廣泛開展全民健身運動，加快推進體育強國建設」的體育精神指導下，五體球作為國家體育總局立項的新興科技健身項目之一，他將大大拓寬現有校園體育的範疇，在校園內營造出全新的體育文化氛圍，同時也為全民健身運動提供更多選擇。

（小虎）