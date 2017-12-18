文章來源：博雅互動公眾號

昨日，博雅象棋高校爭霸賽雲南地區總決賽在雲南農業大學文韻堂火熱開賽，各高校戰隊明暗交鋒，比賽現場氣氛如火如荼。前五輪戰罷，雲南大學戰隊以出色的棋力獲得36分團隊總積分，以超出第二名昆明理工大學1分的微弱優勢暫居首位，西南林業大學、雲南工商學院分別暫居三四名。

上午9點，雲南農業大學文韻堂內，大賽開幕儀式正式舉行。開場簡短而充滿中華文化氣息的舞蹈表演，使得整個會場沉浸在濃厚的中華傳統文化氛圍中，而後更是有書畫協會的同學現場題詞作畫，為在場觀眾展示「樂在棋中」。

博雅互動企業代表顏赳在開幕儀式上表示這次在賽事的籌辦期間與各高校的接觸過程中發現，象棋在雲南高校中已經得到良好的傳承和發揚，正是有了這樣的象棋文化氛圍，以及有著一群願意弘揚象棋文化的老師和同學，才促成了這次的大賽，希望能通過舉辦這次比賽加強雲南大學生群體之間的文化交流，促進中國棋類文化的傳承。未來，博雅互動也將努力打造更專業的賽事平台，為年輕的學生群體乃至廣大社會群眾提供更多參與賽事的機會，讓大家在比賽對決中領略「國粹」的博大精深，用智慧溝通，讓你我同行。

開幕式結束以後，比賽正式開始。本次大賽的總決賽採取積分制，八支校園象棋戰隊每輪各派出五名選手參賽，與其他學校選手混合對決，每輪比賽之後，根據各戰隊選手所獲積分之和進行排名。

昆明理工大學戰隊在田敏、曾鐵龍等強將的率領下，首輪結束就牢牢穩住第一的位置。儘管第三輪曾被西南林業大學反超一分，但在關鍵的第四輪，昆明理工大學戰隊勢如破竹般連取8分，以28分的傲人姿態重新奪回了領頭羊的位置。另一邊，雲南大學戰隊也不甘示弱，重新部署戰略調整心態，在第五輪表現突出，團隊總積分為36分，反超昆明理工大學戰隊，以1分的微弱優勢暫時領跑。排在第三、第四的西南林業大學、雲南工商學院分別積分為29分和23分。雲南中醫學院和昆明學院並列第五，雲南農業大學、雲南民族大學暫居后列。

前五輪各戰隊來勢洶洶，大賽將在今日進行最終角逐。與昆工實力不相上下的雲南大學能否繼續保持優勢？緊隨在後的昆明理工大學、西南林業大學，能否乘勝追擊，挑戰王者之位？表現穩定的雲南中醫學院和昆明學院究竟誰能衝擊前四，豪取獎學金？計分稍顯落後的雲南農業大學、雲南民族大學能否絕境求生？讓我們拭目以待！

關於博雅象棋高校爭霸賽

博雅象棋高校爭霸賽是由博雅互動主辦，昆明體育總會指導，雲南農業大學學生自我管理委員會承辦的專門針對高校學生開展的象棋賽事。2017年11月18日-12月9日，校園選拔賽分別在雲南農業大學、昆明理工大學、西南林業大學、雲南民族大學、雲南中醫學院、昆明學院、雲南工商學院、雲南大學八所高校中選拔出8支戰隊，代表各自學校在12月17-18日角逐總冠軍。

（大賽特邀昆明象棋協會、昆明FM105電台、昆明電視台、虎牙直播等平台全程參與）