羽生結弦宣布退出日本錦標賽 將直接獲冬奧參賽權北京新浪網 (2017-12-18 19:12)
羽生結弦 資料圖
日期:12月18日，日本滑聯當天發佈消息，稱索契冬奧會冠軍、名將羽生結弦放棄參加21日在東京開幕的全日本錦標賽。羽生在上月初的日本NHK杯賽前訓練不慎摔倒，被診斷右腳外側關節韌帶損傷，需要4-5周時間才能恢復。但他的傷情恢復比預期慢，至今沒有恢復訓練，無奈放棄比賽。
全日本錦標賽是明年的平昌冬奧會日本代表選手的選拔賽，但羽生目前世界排名第一，而且是上賽季世錦賽的男單冠軍得主，憑藉出色的戰績可以通過日本滑聯制定的「救濟條款」直接獲得奧運資格。比起奧運資格，他的傷情恢復進度更令人關心。日前他透過滑聯稱，骨關節多處部位有炎症，痊癒速度比預想中慢。儘管他本人非常希望可以參加全日賽，但無奈傷情只好選擇棄權。
日本滑聯在聲明中表示：「羽生今後會專注於治療和恢復，期望早一天都好，重新開始訓練，備戰明年的冬奧會。」消息公佈后，很多粉絲都是心情複雜：「雖然放棄全日賽，暫時安心。但還是擔心他能否調整好狀態趕上明年的冬奧會」，「無法參加錦標賽，也意味著他的傷情比預想要重，希望他好好靜養。身體健康最重要！」（Anemone）
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