本賽季英超，面對英超五強，曼城取得全勝，共打進15球僅丟3球。

分別是：

1-0勝切爾西；

2-1勝曼聯；

3-1勝阿森納；

4-1勝熱刺；

5-0勝利物浦。

在英超豪取16連勝后，曼城在積分榜上已領先第二名11分，場均打進3球。英超聯盟……失敗了？

（漫畫來自just toon it）