漫畫-瓜帥通殺英超五強！保衛英超聯盟失敗了？北京新浪網 (2017-12-18 09:05)
本賽季英超，面對英超五強，曼城取得全勝，共打進15球僅丟3球。
分別是：
1-0勝切爾西；
2-1勝曼聯；
3-1勝阿森納；
4-1勝熱刺；
5-0勝利物浦。
在英超豪取16連勝后，曼城在積分榜上已領先第二名11分，場均打進3球。英超聯盟……失敗了？
（漫畫來自just toon it）
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