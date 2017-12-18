孔蒂：懂足球的都知道我很棒 全歐都要小心曼城北京新浪網 (2017-12-18 18:36)
孔蒂回應下課傳聞
新賽季切爾西戰績有所起伏，如今他們排名積分榜第3，落後榜首的曼城14分。隨著冬季轉會市場的臨近，切爾西也希望通過引援提升實力，儘力追趕身前的曼城和曼聯。近日，切爾西主帥孔蒂就對自己的下課傳聞和曼城的轉會策略進行了回應。
孔蒂首先談到了近來有關他將離開切爾西的傳聞：「每天都有關於我未來的推測。這很不對，憑著我上賽季做到的成就和本賽季的成績，我就值得被尊重。我每周都能讀到『下賽季俱樂部會簽這個教練那個主帥』，這對我來說不是個問題，但這會對球員產生影響，因為球員們會認為球隊會分崩離析。我和球隊還有1年合同，所以我現在完全專注於提升我的球員，提升整支球隊，提升整個俱樂部。如果你懂一點足球，你就會在這個時候具備耐心，清楚有人做的非常不錯。」
隨後孔蒂對曼城大肆採購的轉會策略表示理解：「我認為當你有機會在轉會市場上大筆消費的話，你這麼做就是對的。顯然如果你用這種方式大肆採購，那麼你一定要做得非常好。你必須很聰明地去理解球隊的各個位置，清楚哪些位置是要提升的。」
最後孔蒂提醒歐洲俱樂部在轉會市場上要小心曼城：「每支球隊，每個俱樂部都要打起萬分精神。因為如果像曼城這樣的球隊簽下了所有的頂級球員，那我們就很難去抵抗他們了。不僅僅是英格蘭球隊，整個歐洲都是這樣。如果他們能這麼做的話，那這麼做就是對的。」
（長歌）
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