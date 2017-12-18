在摧枯拉朽地刷新英超連勝紀錄后，瓜迪奧拉執教的曼城再接再厲，實現單循環通殺其餘五強的壯舉。MOTD評球嘉賓伊恩-賴特和馬丁-基翁重點分析了曼城對陣熱刺的這場比賽。

基翁首先讚揚了曼城全隊的表現：「我覺得這支球隊如此之好，甚至可以用『藝術作品』（art job）來形容，觀看他們的比賽真是賞心樂事。比如說德布勞內，我感覺他的雙腿跟畫筆（painbrush）一樣（賴特笑了起來），他就是球場上的藝術家。

「他是一個思考型球員（thinking footballer），充滿創造力，給每位球員都能創造機會。而且他還非常勤奮，小孩們都來看看，他不是傳個球就完事了，還會做之後的工作（逼搶對手）。

「他有這樣的能量和動力，看看這次轉移到左路的長傳球，就像畫筆一樣，真是太漂亮了，天馬行空式的妙傳。

「他在場上表現非常勤奮，高質量完成主教練要求他做到的每一點，如今的他狀態就是那麼火熱。

「此時此刻整個世界都由他來掌控（The world is his oyster at the moment）。看看這腳傳球，他的視野，如此開闊。隊友真不應該浪費他的這腳妙傳。

「這個球總結了他今天的表現，非常漂亮地把球權贏下來，看看場邊的球迷，一個個都從座位上蹦起來了——他每周都是這樣讓球迷們自發起立叫好的！（He『s taking people out of their seats every week。）

「他總是能夠製造機會，看看他這次傳球，準確找到中路的斯特林，後者的帶球射門都十分出色，可惜被門將撲出。

「至於這一幕，聽著，這樣的動作是非常糟糕的（主持人萊因克爾插話：阿利這是想盜走德布勞內的『畫筆』？賴特又笑了起來）。

「正好是下一次攻勢，沒有任何辦法能試圖奪走德布勞內的『畫筆』（賴特又一次大笑起來）。看看這個進球，他就像在說：你想踢我是吧？迫不得已之時，我就用自己的行動來回應。他也真是這麼做到的（萊因克爾：所以這是算『拋光』（glossy finish）了？賴特再一次大笑起來），皮球就像導彈一樣轟入網窩。

「然後看這球，登貝萊已經是英超頂級的防守型中場了，但他的發揮就是能讓登貝萊感到尷尬。接下來這倆就是賽季以來的一貫表現了，薩內、斯特林，他們都做出了重大貢獻。

「這就是德布勞內，觀看他的表演是充滿樂趣的，他展現出來的足球水平是極其突出的（The calibre of football he『s playing is outstanding）。」

賴特則評價熱刺本場的發揮：「應該說熱刺發揮還是不錯的，但感覺今天熱刺球員之間的聯繫不夠緊密。像這球砸到阿利頭上就沒了，如果傳好了是可以形成二過一配合的。

「再看這個球，如果你想要擊敗曼城，就必須要提高傳球成功率，像這樣傳中的機會，必須要好好把握。然而他們竟然傳個那樣質量的球。

「他們足足到50、55分鐘才完成第一腳中目標的射門，像這球前面都做得非常不錯，相當漂亮的機會，然後丹尼-羅斯傳……這傳的什麼鬼？直接飛越橫樑上空！

「再看這個球，丹尼-羅斯做得非常不錯，及時插上支援了隊友，延續這次進攻機會。到了禁區前他本可以交給邊上的埃里克森，由後者送出傳中到禁區，這樣能夠給曼城防線施加壓力。然而他選擇了自己射門，皮球又一次飛越橫樑上空……

「他們能夠製造這些機會，卻基本沒有把握住，這就是熱刺今天的問題所在，到最後他們的表現確實不夠好（去贏得勝利）。」