在摧枯拉朽地刷新英超連勝紀錄后,瓜迪奧拉執教的曼城再接再厲,實現單循環通殺其餘五強的壯舉。MOTD評球嘉賓伊恩-賴特和馬丁-基翁重點分析了曼城對陣熱刺的這場比賽。

基翁首先讚揚了曼城全隊的表現:「我覺得這支球隊如此之好,甚至可以用『藝術作品』(art job)來形容,觀看他們的比賽真是賞心樂事。比如說德布勞內,我感覺他的雙腿跟畫筆(painbrush)一樣(賴特笑了起來),他就是球場上的藝術家。

「他是一個思考型球員(thinking footballer),充滿創造力,給每位球員都能創造機會。而且他還非常勤奮,小孩們都來看看,他不是傳個球就完事了,還會做之後的工作(逼搶對手)。

「他有這樣的能量和動力,看看這次轉移到左路的長傳球,就像畫筆一樣,真是太漂亮了,天馬行空式的妙傳。

「他在場上表現非常勤奮,高質量完成主教練要求他做到的每一點,如今的他狀態就是那麼火熱。

「此時此刻整個世界都由他來掌控(The world is his oyster at the moment)。看看這腳傳球,他的視野,如此開闊。隊友真不應該浪費他的這腳妙傳。

「這個球總結了他今天的表現,非常漂亮地把球權贏下來,看看場邊的球迷,一個個都從座位上蹦起來了——他每周都是這樣讓球迷們自發起立叫好的!(He『s taking people out of their seats every week。)

「他總是能夠製造機會,看看他這次傳球,準確找到中路的斯特林,後者的帶球射門都十分出色,可惜被門將撲出。

「至於這一幕,聽著,這樣的動作是非常糟糕的(主持人萊因克爾插話:阿利這是想盜走德布勞內的『畫筆』?賴特又笑了起來)。

「正好是下一次攻勢,沒有任何辦法能試圖奪走德布勞內的『畫筆』(賴特又一次大笑起來)。看看這個進球,他就像在說:你想踢我是吧?迫不得已之時,我就用自己的行動來回應。他也真是這麼做到的(萊因克爾:所以這是算『拋光』(glossy finish)了?賴特再一次大笑起來),皮球就像導彈一樣轟入網窩。

「然後看這球,登貝萊已經是英超頂級的防守型中場了,但他的發揮就是能讓登貝萊感到尷尬。接下來這倆就是賽季以來的一貫表現了,薩內、斯特林,他們都做出了重大貢獻。

「這就是德布勞內,觀看他的表演是充滿樂趣的,他展現出來的足球水平是極其突出的(The calibre of football he『s playing is outstanding)。」

賴特則評價熱刺本場的發揮:「應該說熱刺發揮還是不錯的,但感覺今天熱刺球員之間的聯繫不夠緊密。像這球砸到阿利頭上就沒了,如果傳好了是可以形成二過一配合的。

「再看這個球,如果你想要擊敗曼城,就必須要提高傳球成功率,像這樣傳中的機會,必須要好好把握。然而他們竟然傳個那樣質量的球。

「他們足足到50、55分鐘才完成第一腳中目標的射門,像這球前面都做得非常不錯,相當漂亮的機會,然後丹尼-羅斯傳……這傳的什麼鬼?直接飛越橫樑上空!

「再看這個球,丹尼-羅斯做得非常不錯,及時插上支援了隊友,延續這次進攻機會。到了禁區前他本可以交給邊上的埃里克森,由後者送出傳中到禁區,這樣能夠給曼城防線施加壓力。然而他選擇了自己射門,皮球又一次飛越橫樑上空……

「他們能夠製造這些機會,卻基本沒有把握住,這就是熱刺今天的問題所在,到最後他們的表現確實不夠好(去贏得勝利)。」