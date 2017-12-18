趣圖-差點我就信了 欺負我英語不好是吧？北京新浪網 (2017-12-18 09:05)
大家見過哪些英語神翻譯？聽說有同學將「淡水湖」翻譯成了Lake without NaCl。。。
出了校園，走上工作崗位，不少工作平時都會用到英語。想學好英語，先從記單詞開始，要想看起來毫不費力就必須平時十分努力。
下面，出幾道足球題考考大家，分別是常見的足球名詞：自由球、教練、點球、補時、換人、單刀球、鏟球、球門球。
（敲小黑板！！！下面圖中的英文都是錯誤的翻譯示範，請分別給出正確答案）
自由球用英語怎麼說？
教練用英語怎麼說？
點球用英語怎麼說？
補時用英語怎麼說？
換人用英語怎麼說？
單刀球用英語怎麼說？
鏟球用英語怎麼說？
球門球用英語怎麼說？
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