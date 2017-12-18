大家見過哪些英語神翻譯？聽說有同學將「淡水湖」翻譯成了Lake without NaCl。。。

出了校園，走上工作崗位，不少工作平時都會用到英語。想學好英語，先從記單詞開始，要想看起來毫不費力就必須平時十分努力。

下面，出幾道足球題考考大家，分別是常見的足球名詞：自由球、教練、點球、補時、換人、單刀球、鏟球、球門球。

（敲小黑板！！！下面圖中的英文都是錯誤的翻譯示範，請分別給出正確答案）

自由球用英語怎麼說？

教練用英語怎麼說？

點球用英語怎麼說？

補時用英語怎麼說？

換人用英語怎麼說？

單刀球用英語怎麼說？

鏟球用英語怎麼說？

球門球用英語怎麼說？