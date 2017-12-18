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一場血戰，終歸還是得以全身而退，班師回朝。阿King連續三戰三雙，過去的五戰四場三雙，威風凜凜，戰功赫赫。回到速貸宮中，阿King一屁股坐到龍椅上，大口大口喘著粗氣。確實，累壞了。

「大王神文聖武，隻手遮天，反賊奇才雖頑強，卻也只是螳臂當車……」JR好拍馬屁，阿King剛坐定，便是一連串的吹捧之詞。阿King疲憊的擺了擺手，示意他不必再說了。

「奇才無愧東部豪強，牆子，比爾，都可稱之為一時之雄。老實說，拿下本場比賽，並不輕鬆。想想也是唏噓，本賽季至今為止，寡人爆發了一次又一次，彷彿都把常規賽當成季後賽來打了。」

聽聞此言，泰倫-盧胸脯一挺，面露喜色。騎士眾人都知道，正是在盧指導「堅持以阿King為核心，82場不動搖」的既定政策下，阿King才不得不場場比賽都拿出全力。事實上，但凡戰局焦灼，盧指導定會拍拍阿King的肩膀，然後一臉誠懇的告訴他，「大王，趕緊想想辦法，一切都拜託了。」

盧指導得意洋洋，阿King忍不住狠狠瞪了一眼。鍋福機靈，眼看氣氛有些尷尬，立馬岔開話題。「以大王本賽季的表現來看，本賽季常規賽的這座MVP，其實是很有競爭力的。」

「哦？鍋愛卿你且說說，如何個競爭力法？」阿King一聽，果然來了興趣，將腦袋別了過來。

「大王且看，今日四場比賽，東部統共七路人馬出戰。我騎怒斬奇才，大王不僅拿下三雙，還產出15塊絕世好鐵，致敬老大。可謂今日最佳，反觀其餘幾路人馬，表現不過泛泛，不足為懼。」

「比如活塞，雖力擒魔術，但幾位主將表現平平。德拉蒙德、哈里斯、傑克遜，都只打出及格數據，所依靠的非個人，而是團戰。再看魔術，武切維奇雖勇冠三軍，卻無倒轉乾坤之力。說白了，這一仗，不過就是屌絲摔跤罷了。」

「鍋愛卿說得好，繼續。」阿King頷首，讚許道。

「再看那多倫多猛龍，名為猛龍，實則萌龍。常規賽一頓操作猛如虎，季後賽一看戰績0杠5。首先便降了廣大群眾的印象分，至於今日一戰，雖以108-93大獲全勝，可對手畢竟只是國王。國王是一支怎樣的球隊？打的惡臭，去抽樂透，金牌新秀，越打越臭，年年選秀，歲歲沒救。能在主場贏下這樣的對手，算不得本事。」

「嗯，國王這隊，寡人素有耳聞，堪稱聯盟黑洞，確實讓人不寒而慄。」

「再看個體，德羅讚與洛瑞，雖與兄弟相稱，前綴卻是垃圾。垃圾兄弟，聽起來便不夠給力。同時，他們本賽季的表現也確實平平無奇，德羅讚場均24分，洛瑞場均16+6+7，與大王相比，望塵莫及。」鍋福繼續侃侃而談。

「倒是步行者，值得注意。」鍋福話鋒一轉，突然變得嚴肅起來。「奧拉迪波聯手小薩博尼斯，搭上特納與楊巨俠，實力不容小覷。尤其是那奧拉迪波，苦練三伏，抱著籃球入睡，提升幅度驚人。以微臣之見，實力或許已經超越德羅讚，成為東部第一分衛。今日奧拉迪波率隊客場撕破籃網，個人便有26分7籃板入賬，表現忒穩。」

「哦？以愛卿之見，奧拉迪波會成為本王爭奪MVP上的絆腳石？」阿King眉頭一皺。

「如今倒不至於，但以奧拉迪波的表現，幾乎可以鎖定年度最快進步獎。假以時日，再讓他苦練一個夏天，恐怕會成為我騎未來的勁敵。」

「那究竟是什麼原因，讓奧拉迪波變得這般厲害？」阿King追問。

「怕是應了這句預言，『離開卡戴珊，大濕賽喬丹，與阿龜分手，奧迪變猛獸。』」不料話音未落，八賢王破口大罵。

「姓鍋的，你別血口噴人，小珊是我見過的，最單純的姑娘，我現在龍精虎猛，身體好著呢。我告訴你，你再敢污衊小珊，我跟你拼了。」

「混賬東西。」阿King一拍龍椅，站了起來，擺出一副不怒自威的表情。「大堂之上，公然喧嘩，成何體統？來人，將八賢王叉出去。」

左右一擁而上，將八賢王捆了起來，帶出大殿之外。

「鍋愛卿，你繼續給寡人分析。」

「以臣之見，真正能威脅大王的，今日剛巧都未出戰。比如杜蘭特杜曉武，去年排行第五，可今年已是奧克蘭武的象徵，尤其是小學生連續曠課，杜蘭特剛好提升數據。不過呢，杜蘭特畢竟身處勇士，數據無法刷到飛起，場均不過26.1分，與大王相比，還是有點兒差距的。」

「比如恩比德，儘管偉大領袖叮囑過我們，建國以後一律不得成精，可這廝卻是戲精，人氣賊旺。不過呢，費城畢竟戰績平平，想要與大王比拼，也是有點兒差距的。」

「比如歐弟，如今引領凱爾特人力壓我騎，排名東部第一，更是被不少吃瓜群眾譽為新時代的科比。不過在微臣看來，與其將功勞歸於歐弟，還不如將最佳教練頒給史蒂文斯。這鬼才青年有臨場，有布局，更有視野，比咱家萬變歸一，死用大王的盧指導，不知道要高到哪裡去了。」

鍋福慷慨陳詞，把盧指導憋得一臉通紅。心中一萬頭羊駝同時咆哮，「好你個鍋福，看我今後怎麼收拾你。」

「以上三人，其實也只能爭一爭罷了。至於萊核心、小學生與地板俠，受困傷病，出勤率便大打折扣。唯一讓微臣真正擔心的，便是他了。」鍋福頓了一頓，繼續陳述道。

「愛卿說的莫非是大濕？」

「正是此人。」鍋福正色道。「當地板俠受傷時，大濕單核驅動，引領火箭升空，數據表現不虛大王；地板俠歸來后，大濕立馬切換模式，火力全開。人擋殺人，佛擋殺佛，好似戰神下凡。不知大王是否聽說過這一傳聞，上一戰火箭正面擊潰小鹿，德安東尼賽后竟狂噴大濕，『你居然只得到31分？打的啥玩意兒，太差勁了。』由此可見，大濕此人絕非池中物，如若火箭強勢依舊，必定是大王爭奪MVP道路上，最大，也是最可怕的勁敵。」

「原來如此。」阿King突然鬼魅一笑，「以鍋愛卿之見，寡人與大濕爭MVP，幾幾開？」

「恕微臣直言，東西二詹，數據不分伯仲，因此大概是五五開。」

「錯了！」阿King斬釘截鐵的說道。「是零十開，寡人是十，大濕為零，哈哈哈哈。」

阿King爽朗的笑聲，把鍋福嚇得不輕。「大王，恕微臣愚鈍……」

眼看鍋福還是不太明白，阿King緩緩的脫去龍袍，露出騎士戰衣，一個碩大的勾子，正散發著奪目的金光，亮瞎了在場每一個人的雙眼。

「勾者為尊。」阿King意味深長的解釋道。

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