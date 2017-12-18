我的握桿方式讓桿面端正觸球變得更容易。

美巡賽的老球員們告訴我，如果能回到過去對自己的球技進行一項改變，他們會選擇從一開始就學習如何採用交叉手推擊。它確實是最好的推擊方法。在握把上將左手放在右手下方，這讓你在預備擊球時更容易對目標線擺正桿面，並在擊球中保持桿面的端正。

完成交叉手推擊分3步：擺好姿勢、找到觸發點、保持左腕平直。具體做法如下。

步驟1：預備姿勢一分為二

預備交叉手推擊時，先只用右手握住推桿，掌心朝向目標。然後將桿頭放在球后側，直接瞄準目標線（上左圖）。正確瞄準桿頭后，雙腳採取站位、重心均勻分佈，同時將左手放在握把較低的部位。記住，當你在握把上放左手時，左肩會想下沉低於右肩——這是你不希望有的動作！確保雙肩在預備時保持水平。如果你能找人幫你檢查肩部姿勢，非常好，但在鏡子前練習也是不錯的選擇。

步驟2：找到觸發點

許多周末業餘球友總是搞不定推擊，因為他們的雙手和雙臂在預備和擊球中都過於緊張。緊張感會把技巧完美的動作變成局促的一團糟，特別是那些關鍵的推擊。因此，預備時清理頭腦中的負面想法並消除身體的緊張感至關重要。對我而言，開發一個觸發點非常重要——就是將我從靜態（預備站位）帶到動態（平穩地揮杆）的小動作。我只需朝目標方向略微翻轉，或者「按壓」握把頂端（上圖），然後啟動上桿。找到適合你的向前按壓的動作——只向前移動握把1到2英寸。你將感覺更加放鬆，打出更加平穩的擊球，並且每次都能讓球在預期的目標線上開始滾動。

步驟3：維持端正到擊球端正

一些球員總是考慮揮杆路徑，或者觸球時桿面轉動了多少。這太複雜了！相反，應保持簡單。在拉動推桿離開球之後，我唯一關注的是自始至終保持左腕背部儘可能地平直。這對在觸球后保持推桿頭和球沿目標線筆直移動非常重要。羅里·麥克羅伊也是用這個方法擺正桿頭，顯然對他很有效。

【本文來自微信公眾號「高爾夫雜誌」】