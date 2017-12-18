12月18日，曹宇鵬在蘇格蘭公開賽決賽手握賽點的情況下，最終以8比9負於羅伯遜，無緣職業生涯第一個排名賽冠軍。一夜之後，曹宇鵬迎來了新的一天，他也在起床不久後接受了新浪體育的專訪。談及特魯姆普在半決賽后針對自己的言論，曹宇鵬也給予了大氣回應，「我希望網友們不用再抨擊小特了，他是一位實力非常強大而且優秀的選手。」

本場比賽，曹宇鵬曾以8比4拿到賽點。無奈，自己在此後沒能把握住機會鎖定勝利，只能看到對手羅伯遜拿到職業生涯第13個排名賽冠軍。在手握多個賽點的情況下被對手逆轉，曹宇鵬的心情不言而喻。在一晚的休息后，他的心情好一點了嗎？「心情肯定恢復得沒那麼快。這場比賽我發揮得不錯，後面可能狀態有些下滑了，一直沒能找到准心。」

在一些網友看來，曹宇鵬在拿到賽點的情況下沒能拿到勝利，是和他的心態與心理素質有關，曹宇鵬對此有何看法？「我現在還是會回想很多。我去年經歷了戰績最黯淡的一年，差點要放棄打球了，好在我堅持了下來，挺過來了。我希望自己能體現出堅持的精神。決賽丟掉了五個賽點，我不必須面對它，我認為是上天還需要鍛煉一下我，我才沒有贏的。」

打完比賽，回到酒店后，曹宇鵬和家人通了電話，「我忍住了眼淚，家人對我說『沒關係的，我已經很棒了，做得很好了』。我在離開賽場時，我的腦子裡就只想著，我在這場失利中學到了什麼，認識到了自己和對手有怎樣的差距，想通了、知道問題出在哪裡，我才有資格傷心。」

還有網友擔心曹宇鵬：「遭遇這場失利，是否會打擊他的信心啊？」曹宇鵬的回答足以讓關心他的球迷放心，「我是男人，必須要挺過來，跨越失敗，做得更好！」

在半決賽中，曹宇鵬戰勝了特魯姆普，拿到了決賽的入場券。特魯姆普在半決賽后對媒體表達了對曹宇鵬打球速度慢的情緒。他的情緒也讓網友有些憤慨。對此，曹宇鵬有何看法呢？他對新浪體育獨家回應道：「我看到了報導，他的賽後言論我聽到了，倒是沒有太多的想法。我認為，誰也不會甘心輸掉比賽，有時候失言失態在所難免。拋開這些，回顧他以前的表現就好了。我希望網友們不用再抨擊小特了，他是一位實力非常強大而且優秀的選手。」

在拿到亞軍后，曹宇鵬這個賽季保級無憂了，接下來的比賽他有何目標呢？「目前看來，保級是不成問題了，這個賽季還有一些比賽，我會好好地調整狀態，我想將最好的一面展現給支持我的球迷。」

拿到亞軍、打出147，格拉斯哥之行，對曹宇鵬而言整體還是不錯的，他會怎樣慶祝這次不俗的表現呢？他答道：「我可能會換更好看的鞋子和手錶吧！」

（董正翔）