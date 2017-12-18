在曼城主場4-1大勝熱刺的比賽中，轉播鏡頭捕捉到了看台上的前多特蒙德主帥圖赫爾。不知道看了比賽之後，圖赫爾會不會想起自己率領多特的15-16賽季，那時德甲18輪過後的情況，好像和現在的英超非常相像呢……

等等！德甲局勢和英超相像，是不是弄錯了？在人們的印象中，德甲是拜仁「一家獨大」，英超則是難以預測的諸強爭霸，兩個聯賽的畫風似乎大相徑庭。但要是去看積分榜呢？15-16賽季德甲18輪過後，圖赫爾的多特蒙德13勝2平3負，這個成績已經非常出色了——很巧，這個成績和如今穆里尼奧的曼聯在英超18輪過後的戰績完全一樣，凈勝球甚至都差不多（多特26個，曼聯27個）。但他們依然落後榜首球隊相當多的距離，當年的多特差8分，如今的曼聯差11分。不用說，榜首都屬於瓜迪奧拉的球隊，一次16勝1平1負（拜仁），一次17勝1平（曼城）。

如果比對一下那年的德甲和如今的英超積分榜，你會得到一個看似匪夷所思的結論：英超諸強只是對中下游球隊的拿分率比德甲的幾個強隊更高，但在給榜首球隊奪冠施加阻力方面，根本沒法對曼城形成實質上的壓力。像曼聯和切爾西這樣的表現已經很不錯了，但在藍月軍團面前根本不夠看。換句話說，曼城本賽季在英超打出了拜仁在德甲那樣的恐怖統治力，曼聯、切爾西、利物浦等對手也就和多特、門興、勒沃庫森他們能給拜仁製造的麻煩程度差不多。而在強強對話當中，曼城更是通殺了其他五大強敵。

這聽起來好像有點不可思議，因為在號稱群雄爭霸、處處是雷的英超，看起來很難出現獨霸一方的超級強隊。賽季初人們知道曼城會很強，但強到如今這樣，還是出乎大多數人的預料。上賽季孔蒂的切爾西也非常強，拿到了93分的高分，並且打出了追平單賽季紀錄的13連勝——但那經歷了開局不佳之後的調整，一路走來場面上也沒有那麼可怕。看到如今這個曼城，你可能很自然地會問狀態是不是出早了，賽季末會不會疲軟；但另外一種可能性是，如果這隻是曼城正常的狀態，瓜帥的球隊還能提升呢？沒有人會為了「壓狀態」，就故意放棄積分的。

毫無疑問，目前的曼城就是英超的終極大BOSS，其他競爭者要用望遠鏡才能看到藍月軍。當然曼城絕非完美無缺，攻防兩端都有提升空間，許多對手也能在比賽的一段時間里和曼城形成至少是比分上的均勢。但到了最後，在相互抓對手弱點的對抗中，總是瓜帥的球隊笑到最後。這既能看出瓜帥曼城還沒有那麼可怕，同時卻又是一種曼城強大統治力的體現。所謂諸強爭霸殺不出超級強隊的說法，本賽季被瓜帥無情擊碎。在俱樂部大筆投入的引援和瓜帥的調教之下，曼城已經和其他幾個強隊拉開了一定的差距，儘管看起來這些強隊還是可以給曼城製造麻煩。

上賽季瓜帥在英超屢屢遇到挫折，似乎也印證了他沒法把巴薩或者拜仁那樣的統治力帶到英超來的說法。但在一個賽季之後，隨著瓜帥的體系和理念逐漸深入，曼城無論是新援還是老臣都更好地融入到體系中，瞬間爆發出了巨大的威力。在拜仁的時候，雖然瓜帥第一個賽季是90分並且3月份就奪冠，但從體系融合的角度而言，第三個賽季（15-16）的拜仁才是瓜帥時期最可怕的。因此沒人知道，這是不是曼城的終極形態——要繼續買人補強的話，曼城有深不見底的錢袋和瓜帥的吸引力；留在隊里的球員，同樣還有一年年進步的空間。

如果瓜帥繼續帶領曼城取得進步，那麼在他執教的時間里，沒人知道英超會不會就此迎來一段一家獨大的時代。英超其他幾強當然可以爭辯說，我們的實力比德甲相應位置的幾強出色；但至少本賽季在曼城面前，他們和德甲勁旅遇上拜仁並沒什麼太大區別。於是問題來了：不是有人說瓜帥成績好是因為陣容強嗎？那曼聯、切爾西等隊和曼城的陣容差距，應該比多特、勒沃庫森這些和拜仁的陣容差距小吧，怎麼還是被人打出了這種統治力呢？實際上，純粹靠陣容的名氣未必會連戰連捷，這個道理很簡單；曼城化學反應如此好，瓜帥對陣容的調教功不可沒。

在瓜帥又叫好又叫座的足球衝擊之下，英超諸強的名帥們都感受到了壓力。讚歎曼城很強是一個方面，但名帥們也需要加把勁來打造自己的超級球隊。目前看來，曼聯和切爾西在英超的戰績更好，但同樣存在提升空間。單場比賽更好地限制住曼城也好，其他比賽展現出更強的能力也罷，曼城的存在對其他幾支強隊也是一種刺激，他們總不甘心讓曼城像拜仁一樣橫行自家聯賽吧——要知道這一點在近幾年的英超，一度被認為是沒有可能發生的。如今的瓜帥曼城似乎在證明，「諸強爭霸」的表象之下，其實是存在比所有對手都高出一頭的可能性的。

當然，英超賽程還沒過半，密集的聖誕賽程也還沒有到來，瓜帥的連勝勢頭依然面臨考驗。但總體上來說，本賽季英超的冠軍歸屬基本上懸念不大了。如何繼續精進自己手下的曼城，自然是瓜迪奧拉要進一步思考的問題；而如何不讓曼城把英超爭冠變成獨角戲，則是穆帥們需要努力的。

（新浪體育 華迪維亞 專欄）

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