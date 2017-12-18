12月18日，AETOS艾拓思資本集團宣布與悉尼FC（Sydney Football Club， 悉尼足球俱樂部）正式簽約，成為悉尼FC 2018亞冠聯賽唯一指定合作夥伴。雙方在悉尼FC主賽場安聯球場（Allianz Stadium）舉行新聞發佈會，AETOS艾拓思資本集團高級副總裁Mike Thomas市議員，悉尼FC 主席Scott Barlow等高層領導出席，包括Fox體育台、悉尼先驅晨報（Sydney Morning Herald）、每日電訊報（Daily Telegraph）等在內的多家澳大利亞當地媒體，以及新浪、網易、今日頭條等中國知名媒體聚焦本次新聞發佈會並進行深入報導。

AETOS艾拓思資本集團成為澳大利亞足球勁旅悉尼FC 2018亞冠聯賽唯一指定合作夥伴，

與悉尼FC牽手並非AETOS艾拓思首度與足球結緣，在此之前，集團已經與英超、澳超聯賽牽手，成為其賽場廣告商之一。足球賽事從來都是全球億萬足球愛好者的狂歡時刻，AETOS艾拓思以金融交易服務商的身份進軍足球領域，希望通過足球這一全球受眾最廣的體育賽事，更好的塑造AETOS艾拓思品牌形象，進一步加強集團在全球的影響力。

雙方高層對本次合作均寄予厚望，悉尼FC足球俱樂部主席Scott Barlow先生表示，「我們非常歡迎AETOS艾拓思資本集團獨家讚助悉尼FC 2018亞冠聯賽，也很高興看到AETOS艾拓思的品牌標誌出現在我們2018亞冠聯賽的球衣上。」

「我們的合作夥伴AETOS艾拓思有著十年的歷史，是全球業界的領先者，在亞太地區知名度極高，稱得上是金融服務領域的一支『勁旅』，雙方的發展理念相近，我們為有這樣一個合作夥伴而感到自豪！第四次出征亞冠聯賽對我們的隊員、工作人員及球迷來說都是令人振奮的經歷，更令人值得高興的是，我們將與

AETOS艾拓思攜手共享這次旅程。」 Scott Barlow先生說。

悉尼FC主席Scott Barlow先生：悉尼FC將與AETOS艾拓思攜手共享亞冠旅程

AETOS艾拓思資本集團高級副總裁Mike Thomas市議員就此次合作發表看法，他說：「作為澳大利亞知名的金融交易服務商，AETOS艾拓思為成為悉尼FC 2018亞冠聯賽的唯一合作夥伴而感到十分自豪。悉尼FC是澳超聯賽的老牌勁旅，在亞太地區具有較高的知名度。無論是在英超、澳超賽場還是2018的亞冠賽場，希望AETOS艾拓思和足球事業的結緣可以塑造一道金融行業特別的風景線。無論是綠蔭場上還是交易場上，AETOS艾拓思也將用自己的方式為全球足球愛好者和金融投資者呈現一場公平、公正的足球盛宴！AETOS艾拓思和悉尼FC的合作，必將進一步加強雙方在亞洲地區的影響力。同時，也希望悉尼FC繼續澳超聯賽的良好勢頭，再接再厲，在2018亞冠聯賽中取得更好的成績。」

AETOS艾拓思資本集團高級副總裁Mike Thomas市議員：AETOS艾拓思為成為悉尼FC 2018亞冠聯賽唯一指定合作夥伴

及推進澳大利亞足球運動發展感到十分自豪

雙方共同發佈悉尼FC 2018亞冠聯賽主客場球衣

亞冠聯賽2018賽季的抽籤已於12月6日在吉隆波舉行，位於H組的悉尼FC將與中國上海申花、日本鹿島鹿角以及韓國水原三星所在區的資格賽球隊共同爭奪2個出線名額。

關於AETOS Capital Group艾拓思資本集團

AETOS Capital Group艾拓思資本集團是業界領先的澳大利亞金融交易服務商，集團總部位於澳大利亞第一大城市--悉尼，業務版圖觸及全球100餘個國家和地區。集團成員公司分別獲得澳大利亞證券投資委員會（ASIC）及英國金融行為管理局（FCA）的金融服務牌照並受其監管（AFS牌照： 313016，FCA No。：592778）。

秉承「公平、高效、智能」的宗旨，AETOS艾拓思致力於為零售客戶及機構提供廣泛的金融衍生產品交易服務，主要包括外匯等CFD產品。AETOS艾拓思力爭為全球投資者打造世界一流的金融服務平台，並提供先進有保障的網上交易技術支持及值得信賴的客戶服務。

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關於悉尼足球俱樂部（悉尼FC）

悉尼足球俱樂部（Sydney FootballClub， 悉尼FC）成立於2004年，在澳大利亞足球超級聯賽中代表澳洲最大城市悉尼參賽。主場坐落於悉尼MoorePark的安聯球場，可容納45，500名觀眾。悉尼足球俱樂部是澳洲足壇上最成功的俱樂部之一。球隊歷史上獲得過兩次聯賽總冠軍及一次常規賽冠軍。2009-10賽季悉尼FC包攬常規賽冠軍及季後賽冠軍。在2016-17澳超賽季，悉尼FC憑藉強大的實力，提前四輪奪得冠軍，並擊敗澳超勁旅墨爾本勝利奪得澳超足總杯冠軍。

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