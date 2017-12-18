2017中國碭山冬季名家馬術耐力賽12月17日在我國著名「梨都」碭山黃河故道揭幕，來自我國頂級耐力賽選手們需要克服冬季嚴寒跑完80公里的賽程。最終，來自北京天拓馬業的隋博用時3小時16分28秒摘得冠軍；來自北京沙姐馬術俱樂部的於寶紅用時3小時17分41秒摘得亞軍；來自北京九州金馬馬術俱樂部的潘映彤（香港），用時3小時17分55秒摘得季軍。

為了體現比賽的順暢有序公平公正的進行，本次耐力賽的技術代表、計時裁判、獸醫委員會主席分別從法國請來。國際馬聯耐力賽專家（JEAN LOUIS LECLERC）還為大家解讀馬術耐力賽的歷史，發展進程以及對未來的發展方向，強調馬術比賽是一項人和馬共同完成的體育項目，講解了賽事獸醫的職責以及馬匹福利的基本原則，保證馬匹福利是重中之重。這對本次耐力賽騎手和馬匹都提出了高標準的要求。

本次參賽馬匹也是精心挑選的各種優質品種，主要有法系阿拉伯馬、美系阿拉伯馬、沙烏地阿拉伯馬、阿拉伯半血馬、盎格魯馬、布瓊尼馬等。參賽馬匹須年滿五歲， 參加比賽的騎手與馬匹必須至少參加過一次40公里的比賽才能參加本次耐力賽。

當日上午，在黃河故道，聖德書院，隨著號令下達，騎手們激情似火、威風、瀟洒的駕馭著自己的愛馬飛奔出去，頃刻間梨園旁塵土飛揚，氣勢雄壯，四蹄生風的駿馬馳騁在綿延百里的黃河故道岸邊領略它的冬季風情，群馬跑過捲起陣陣塵土，造成「大漠孤煙直」的雄渾氣勢，真是美哉，壯哉！

據了解，碭山馬術耐力賽賽道獨具特色，被中國馬業協會譽為「中國十大黃金賽道之首」，是國內最好的馬術耐力賽賽道。碭山馬術耐力賽賽道很有亮點：一是黃河故道衝擊的沙質土壤，比較鬆軟，特別適合馬匹的發揮，有利於對馬的保護；二是黃河故道兩邊是碭山百萬畝果園，這是世界上最大的連片果園，春天是花的海洋，秋天碩果累累，景色特別美，經過治理的水系清澈，騎手在這樣的賽道騎行，賞心悅目，有利於比賽發揮，達成優異成績，四季景色各不相同的美麗賽道是碭山天然的頂級資源。

大賽期間還舉行了中國碭山馬術高峰論壇，國際馬聯及中國馬協專家，中國農業大學教授分別開展講座，權威解讀馬術耐力賽的歷史、現狀、發展，介紹耐力賽的賽事、距離、級別、規則等；舉行碭山風物推介會，推介黃河故道世界一流頂級馬術耐力賽道等；舉行繞桶冠軍賽和馬術穿樁賽等；另外，還有全國繞桶冠軍精彩表演、馬術障礙表演、車馬pk表演等。其中馬術繞桶賽是2015年和2016年度全國繞桶冠軍進行的PK賽，真是十分精彩刺激。

據原中國馬協秘書長、亞馬聯發展計劃委員會主席常偉介紹，中國馬業的發展可以追溯到4000年前。近40年來，中國馬業正經歷了一個深刻變革的時期，正完成從傳統馬業向現代馬業產業的歷史性轉型。常偉透露，目前全國有超過1400家馬術俱樂部和馬場，200多家馬產業企業，各類協會近百家，馬上運動愛好者人數達60萬。

為發展壯大馬術產業，碭山縣政府和安徽省體育局將在碭山黃河故道兩岸建設「梨都馬術運動小鎮」，是安徽省首批15個體育特色小鎮之一，依託黃河故道，在建設馬術俱樂部、馬術賽道、黃河綠道等基礎上，按照「一帶多區」的原則，規劃出馬術運動產業服務、休閑文化體驗、康體養生度假、生態休閒遊樂等多個區域，形成一個黃河故道運動風情遊覽帶。