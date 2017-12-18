新賽季英超衛冕冠軍切爾西沒能繼續延續上賽季的強勢，如今他們排名英超第3，距離榜首的曼城積分差距已經達到14分。戰績有所下滑，同時切爾西的隊內氣氛也似乎受到影響，上賽季奪冠功臣迭戈-科斯塔通過一場鬧劇離隊，如今另一名功勛大衛-路易斯又遭棄用。在這樣的情況下，切爾西也傳出老闆阿布對主帥孔蒂有所不滿的消息。不過對於孔蒂來說似乎並不必擔憂，因為有另一家豪門已經把他當做新任主帥的人選。

據英國媒體《太陽報》報導，西甲豪門皇家馬德里已經將孔蒂視作齊達內的接任者之一。新賽季皇馬戰績不佳，他們在西甲中取得9勝4平2負，積31分僅排在積分榜第四名，和榜首的巴薩已經相差11分；而在歐冠賽場上，他們也在小組賽中被熱刺壓住一頭，只能以小組第二身份出線。報導中稱，皇馬戰績不佳、以及對貝爾等球員的使用不當等問題都迫使皇馬主帥齊達內承受著更多的壓力，皇馬也開始為齊達內物色繼任者，而切爾西主帥孔蒂正是其中之一。

另一方面，孔蒂也存在離開切爾西的可能。報導中稱，孔蒂在切爾西的滿意度已經開始下降，也有人將這名義大利教頭和一些其他俱樂部聯繫在一起。文章中稱，此前意甲球隊AC米蘭就曾接觸過孔蒂，而孔蒂也曾公開表示希望回到義大利：「我已經在思念義大利了，這點是毋庸置疑的。我從來沒有考慮過在國外執教很長時間。能有這樣美好的回憶是很棒的，但是我期待未來某一天回到義大利。」

不過報導中稱，一旦齊達內離任，皇馬主帥的位置將對孔蒂產生吸引力，文章中稱孔蒂十分願意執教這支擁有12個歐冠冠軍頭銜的頂級豪門。文章中還稱，皇馬同時也將熱刺主帥波切蒂諾列入候選主帥的名單，這位名帥曾在本賽季歐冠小組賽中帶領熱刺3-1擊敗皇馬。

（長歌）