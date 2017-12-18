今天上午9：30，大連一方全隊在體育中心一方訓練基地集合，即日起球隊開始了2018賽季中超聯賽的冬訓備戰工作。今天的首訓為大連一方全華班，由中方教練組帶領全隊進行體能恢復訓練，目前備受關注的有關外教和外援等相關事宜還需等待。

結束了2017賽季的沖超成功后，大連一方全隊近2個月的休假到今天宣告結束，隊內很多球員利用假期時間進行了D級教練班的進修。同往年一樣，球隊重新集結后總經理史峰赫與領隊柳忠長在球隊新賽季首訓前與全隊進行了短暫的動員。今天參加球隊首訓的包括上賽季球隊奪冠的全部國內球員，僅有汪晉賢和李帥為備戰2018年U23亞洲杯參加常州集訓；除此之外，小將張慧從陝西大秦之水租借回歸，同張慧一起共有7名年輕球員被提到一線隊。而卡羅的外教團隊和三名外援並沒有歸隊，依然處於休假期。截止到目前為止中超16強中僅有大連一方尚未正式確認新賽季主教練人選。

大連一方本周的訓練計劃主要以體能恢復為主，目前球隊也分一線隊和預備隊兩組人馬進行訓練，徐暉韓文海負責一線隊恢復，而劉玉建李華筠則主要負責預備隊和年輕球員。今天的訓練課體能教練安排隊員進行身體機能恢復和6000米跑，首日訓練效果也較為滿意。

由於球隊卡羅的外教團隊尚未回歸，中方教練組暫定元旦之前球隊將於大連進行恢復訓練，元旦之後再考慮去南方城市進行冬訓，初步計劃冬訓地點為海口。而大連一方受邀參加12月26日-31日的跨年杯比賽，鑒於球隊剛剛集合，一方將派剛奪冠全國U19錦標賽的U19梯隊參加該項賽事。而球隊在結束大連期間體能回復后，元旦之後的南方冬訓將是大連一方新賽季備戰的重中之重。

（商小盛）