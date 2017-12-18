12月18日， 「2017-2018全國大眾速度滑冰馬拉松系列賽（老牛灣站）暨老牛灣冰世界」冬季活動啟動新聞發佈會在山西太原并州飯店舉行。

據悉，由國家體育總局冬季運動項目管理中心大眾冰雪部主辦，山西省體育總會承辦的「2017-2018全國大眾速度滑冰馬拉松系列賽（老牛灣站）」，將於2018年1月28日在忻州黃河老牛灣景區萬家寨庫區舉行。屆時，來自國內外冰雪俱樂部的數百名選手及滑冰愛好者將在黃河冰面競技、角逐，感受大自然冰場帶來的感官衝擊。競賽項目分別為女子組：3公里、6公里、4 x 1公里接力；男子：5公里、10公里、4 X 1公里接力。

山西省體育局局長、省體育總會主席蘇亞君講話

黃河老牛灣景區因依託黃河和兩岸峽谷、長城風光等獨特優勢，使其成為本次全國賽事選址的一大亮點。據介紹，比賽期間，老牛灣賽道冰層最薄處預計超過40厘米的冰面優勢，遠遠超過國家規定的15厘米安全標準。該段河道寬度達450-600米，冰面上天然形成的閉合環形「豪華賽道」，線路全程弧度較大。黃河兩岸懸崖峭壁聳立，山勢陡峭，地質地貌特色鮮明，選手在黃河河道冰面穿行，縱覽長城、古堡、黃河奇景，也對參與本站賽事的選手和觀眾充滿了吸引力。而景區為配合此次賽事，專門設計開發了十多種冬季冰上娛樂產品組合和邊塞農家樂火炕貓冬產品組合，無疑又使參賽選手和觀眾、遊客有機會同時體驗黃河冰上活動和邊塞暖冬的感覺。

全國大眾速度滑冰馬拉松已連續舉辦多屆，這是自建國以來山西首次舉辦全國性冰雪賽事，對加快山西冰雪體育項目的發展和普及、探索山西體育+旅遊新模式有重要意義，也是打造「山西黃河、長城、太行三大旅遊板塊」的有力助推和實質進展。老牛灣景區曾舉辦的「長城黃河滑冰馬拉松」是從歐洲引進的歷史悠久、規模最大的國際冬季滑冰賽事，自2014年以來已成功舉辦三屆，獲得荷蘭冰協、WEISSENSEE滑冰俱樂部等專業體育機構的支持，累計有200餘位國際選手和愛好者參加。這次協辦全國冰上賽事，景區負責人表示他們充滿信心，一定讓來客滿意、盡興。

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萬家寨水庫冰面絕無僅有

傳統的滑冰馬拉松賽事將賽場設置於河道冰面，而我國距今最近的一次河道滑冰馬拉松賽事是1997年舉辦的。此後20年，國家官方每年都開展氣象評估，但均以河道冰面不能滿足場地要求，而被迫選址在湖泊冰面上舉辦。據國外資深專家介紹，除老牛灣景區黃河萬家寨水庫冰面外，全球範圍內暫未找到其他適合舉辦河道滑冰馬拉松的場所。

百里冰世界享受寒冬里的暖意

老牛灣景區結合自身獨特的「黃河+長城+古軍堡+晉北民俗」文化，依託黃河冬季河道冰面的稀缺性、獨特性及觀賞性，也將積極開展「老牛灣冰世界」冬季群眾冰上活動，讓更多群眾走上冰面。這次活動期間，老牛灣景區將推出的冰上遊樂項目有：冰車、冰上自行車、滑冰圈、冰上陀螺、冰上保齡球、冰壺、滑冰學步車、冰上碰碰車、冰上卡丁車、冰上摩托車、冰上釣魚等。

結合老牛灣的地域特點，老牛灣還開發了一系列獨具山西特色的美味和住宿體驗：鐵鍋燉黃河魚湯、冰上火鍋、老牛灣殺豬菜、老牛灣刀削麵、老牛灣燉羊肉、老牛灣鐵鍋燉黃河魚、老牛灣涮羊肉，住農家樂火炕等。

在老牛灣開展形式各樣、吸引遊客的冰雪賽事活動，不僅提高了冰雪運動的群眾認知度和參與度，同時也能帶動山西冰雪體育事業的發展，催生新的冰雪賽事品牌。同時，依託老牛灣有利的自然氣候條件，山西老牛灣將成為全國著名的冬季旅遊目的地和特色體育小鎮。