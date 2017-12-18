▲陽岱鋼。（圖／吳政紘攝）

日職巨人隊台灣好手陽岱鋼今（18）日在東京的大手町球團事務所，進行換約，年薪維持3億元日幣不變，明年是他5年大約的第二年合約。

今年陽岱鋼從火腿轉隊到巨人，他自2月的宮崎春訓就發生下半身不適的狀況，結果3月19日他在二軍出賽，誘發生受傷狀況，最後6月初才回到一軍。



陽岱鋼今年出賽87場，打擊率2成64，9轟，33打點，他說：「我想加強的是全部，首先是幫球隊奪冠，拿到日本一，還有就是全勤出賽，3成打率對我來說有點難，這我說過很多次，3成打擊率是個難關，但我希望可以達成。」



