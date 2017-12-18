▲中華隊陽岱鋼。（圖／記者林柏年攝，2017.11.12）

日職巨人隊台灣好手陽岱鋼今（18）日在東京都球團事務所進行換約，他年薪不動為3億日幣，他去年球季結束後跟巨人簽下5年總額約20億的大約，明年是他第2年約。

陽岱鋼因為下半身傷勢，6月初才歸隊，他說：「明年我希望可以全勤出賽。」他今年出賽87場，打擊率2成64，9轟，33分打點。

回顧今年球季，陽岱鋼說：「我今年焦慮、壓力也都有，是很辛苦的球季。」

不過他今年盜壘數只有4次，陽岱鋼苦笑說：「我希望可以成為球隊盜壘王，就像（坂本）勇人才小我2歲，但他就跟我數字上有差距（14盗），希望明年我反而有這樣的數字。」



巨人隊今年球季後再補進大砲Alexander Guerrero，陽岱鋼的角色就更重要，他說：「Guerrero今年還是對手時就讓人感到很可怕，他加入對球隊是加分作用，守備大家都會幫忙。」