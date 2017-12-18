5場比賽4度大三元 詹皇率騎士撞翻巫師中央社 (2017-12-18 15:16)
（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士球星「詹皇」詹姆斯今天拿下20分、12個籃板和15次助攻，是他過去5場比賽中的第4次大三元，率領騎士以106比99擊敗東道主華盛頓巫師。
法新社報導，騎士球員洛夫（Kevin Love）得到全隊最高的25分，葛林（Jeff Green）貢獻15分，騎士在最近19場比賽中贏得18場勝利，目前球隊5連勝中。
這支NBA東區聯盟強隊今天陷入苦戰，因為騎士在第2節和第3節結束時都被巫師追平比數。
詹姆斯（LeBron James）在第4節開始不久的三分球讓騎士從此一路領先，並帶動一波8比0的攻勢。
詹姆斯表示：「現在對我來說比賽非常非常緩慢。」
「我正在用一種蝸牛的速度打這場比賽，我能看到一切，並在事情發生前看到事情的發生。適時將球投進目標。」
巫師後衛畢爾（Bradley Beal）今天砍下27分，無奈球隊仍吞敗，中斷了2連勝。
後衛沃爾（John Wall）添15分和10籃板。巫師全隊命中12顆三分球，但16顆罰球只命中9顆。（譯者：中央社陳彥鈞）1061218
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