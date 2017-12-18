性騷醜聞燒到體壇 NFL黑豹老闆賣球隊中央社 (2017-12-18 14:52)
（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）職業美式足球NFL卡羅來納黑豹（Carolina Panthers）老闆兼創始人李察遜（Jerry Richardson）遭到性騷擾指控後，今天宣布出售球隊。
法新社報導，81歲的李察遜今天深夜在新聞稿中表示，他有意在2017年球季結束後出售球隊。於此同時，NFL正針對李察遜職場行為進行調查。
李察遜寫道：「是時候將經營權轉交給新業主了。」「因此，我將在這個NFL球季結束時出售球隊。」
「雖然我將不再是球隊老闆，我永遠會是黑豹的頭號球迷。」
李察遜並沒有在聲明中提到性侵指控。
李察遜發出公告2天前，黑豹隊表示正就若干指控進行內部調查，不過並沒有對指控的性質發表評論。
NFL發言人麥卡錫（Brian McCarthy）今天透過電子郵件告訴路透社，聯盟將執行調查，證實NFL.com和其他媒體的相關報導。
黑豹15日表示，球隊「致力確保安全、舒適和多元的工作環境，讓所有人不分性別、種族、膚色、宗教、性向或性別認同，或性別定位，都獲得公平平等的對待。」
雜誌「運動畫刊」（Sports Illustrated）今天報導，至少4名前員工曾因為李察遜的不當職場言行收到和解金，包括性暗示言語、行為以及使用種族歧視字眼。（譯者：中央社李佩珊）1061218
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