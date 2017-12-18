（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士球星「詹皇」詹姆斯今天藉前來華府比賽的機會，透過兩腳穿黑白不同色球鞋表達對美國總統川普一直以來的不滿，但從頭到尾都沒有指名道姓。



路透社和「今日美國報」（USA Today）報導，詹姆斯（LeBron James）今天率騎士出戰華盛頓巫師時，一腳穿白鞋，一腳穿黑鞋，兩隻鞋子後面都繡有英文大寫的「平等」（EQUALITY）字樣，成功吸引眾人目光。



美聯社指出，詹姆斯在本季例行賽開幕戰中，也曾穿著一雙寫有「平等」的黑色球鞋。



4度榮獲年度最有價值球員（MVP）的詹姆斯說：「很顯然地，我們知道我們現在身在何處。我們知道誰在掌權。」今天球賽場地距離白宮僅一英里（約1.6公里）左右。



他說：「平等在於瞭解我們的權利、瞭解我們代表什麼，以及我們身為男人、女人、黑人、白人或拉丁裔有多強大。」



詹姆斯經常公開批評川普，他在2016年美國總統大選支持後來敗選的民主黨籍候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。



詹姆斯表示：「不論你是什麼種族，這都是個美麗的國家，我們永遠不會讓一個人決定我們有多美麗和多強大。」（譯者：中央社李佩珊）1061218