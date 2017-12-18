▲松坂大輔。（圖／Nownews資料照）

日籍強投松坂大輔過去是中華隊球迷的夢魘，不管是2003年的亞錦賽，他對台灣7局無失分，第一屆經典賽他也對台灣4.1局失1分，中華隊對松坂來說特別有緣，松坂也是日本隊最佳代名詞。

不過松坂從高中就開始的傳奇投球生涯似乎是手臂使用過度，2007年他幫助紅襪隊拿下世界大賽冠軍，2008年他單季18勝，也在經典賽再度重生，但2009年後，松坂的球威跟球質每況愈下。

2011年松坂開了「Tommy John手術」，雖然隔年就回到球場，但復原狀況不理想，之後他轉戰大都會隊、勇士隊，2014年決定回國延續生涯。

但這三年松坂在軟銀只有在一軍先發1場，代價卻是12億日幣，但松坂周邊商品跟經濟效益仍是一筆可觀的數字，軟銀雖然給他很多機會，但松坂的手傷時好時壞，也只好離開軟銀。

比起日職，中職的強度雖然稍微低一些，但松坂確實需要舞台重生，中職這幾年有王柏融、蘇智傑、陳傑憲、林泓育等好手在，打高投低十分明顯，但若松坂還有機會上場投球，相信也會再度刺激中職票房與市場。

這位生涯擁有164場勝投的強投，若能在台灣再度奮起，拚回日職，相信對台日球界未來發展都有更正向的幫助。