活塞拆解魔術 17記三分彈平隊史紀錄中央社 (2017-12-18 12:44)
（中央社底特律17日綜合外電報導）美國職籃NBA底特律活塞重整旗鼓，今天以114比110戰勝兵源短缺的奧蘭多魔術，投進17記三分球追平隊史單場最高紀錄。
法新社報導，活塞小前鋒布拉克（Reggie Bullock）砍下個人生涯新高20分。活塞今天三分球命中率達50%，7連敗後笑納3連勝。
哈里斯（Tobias Harris）、傑克森（Reggie Jackson）和托利佛（Anthony Tolliver）各為活塞攻下17分，德拉蒙（Andre Drummond）貢獻12分。
活塞第4節一度領先24分，但隨後魔術連得19分，活塞一分未得，但最後關頭挺住領先局面，險勝對手。
魔術已連輸5場。小前鋒赫佐尼亞（Mario Hezonja）貢獻個人生涯新高28分，佛西維奇（Nikola Vucevic）挹注24分、抓14籃板，西蒙斯（Jonathon Simmons）攻下23分。
魔術兩大得分主力今天都沒下場，大前鋒高登（Aaron Gordon）小腿扭傷休戰；小前鋒福尼耶（Evan Fournier）右腳踝扭傷，已連續5場沒上。（譯者：中央社梁元齡）1061218
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