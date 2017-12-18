【大成報記者郭宏任／台南報導】崑山科技大學視傳所研究生杜星頡協助臺南在地舞團「藝姿舞集」在2016至2017年間創作－活動主視覺《默娘》，自千件作品中脫穎而出，榮獲「DFA 亞洲最具影響力設計獎」，並受邀香港受獎，該作品同時獲得「2017金點設計獎」。「DFA 亞洲最具影響力設計獎」為香港設計中心的旗艦項目，2017年共收到超過1,000件來自23個不同經濟體系的作品，評選出186個傑出的設計項目，當中包括16個大獎或相關獎項、170個來自四大領域（共26個組別）的組別獎項。視傳所研究生杜星頡為「藝姿舞集」所創作的主視覺設計《默娘》取材自臺灣民間的信仰，講述媽祖的故事，傳說媽祖「出生時不啼哭」，因而取名為「默」，而《默娘》一作則被詮釋為靜默不語的母親，大道不言地守護著祂的子民，依循此據發展結合應用於舞臺劇所衍生之周邊系列作品，包括海報、DM、節目冊、邀請函、工作證、祈願卡等，讓評審青睞，奪得佳績。設計為人類帶來更美好的未來，指導老師鄭明輝說，近年來全球皆透過設計競賽挖掘更多的設計長才，因此設計競賽的良性互動，能夠比較與其他國家不同文化的差異性並擴展其與視野，站在國際舞臺上，發揚自身文化顯得相對重要。《默娘》呈現著臺灣多元的宗教文化，以及慈悲與關愛，在自己的土地上，講自己的事，是值得驕傲的。獲獎的杜星頡認為，透過於國際賽事有助於經驗累積，每一次發想的設計構思都帶給自己全新的感受，獎項是一個肯定，得獎不是終點，設計的價值、文化的價值才是通往目標的明燈，當你秉持信念全神貫注想要做好一件事，就會感覺全世界的人與神都會幫你。他同時也特別感謝教育部「教卓計畫經費補助學生與指導老師參加國外專業競賽實施計畫」，讓他有機會再國際會展的舞臺上被全世界看見。圖說：鄭明輝老師(左)與學生杜星頡(右)於DFA會展中心合影。杜星頡為「藝姿舞集」所創作的主視覺設計《默娘》，周邊系列作品創作。