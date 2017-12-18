先後效力過AC米蘭和皇家馬德里、並在2002年為巴西贏得世界盃的巴西球星卡卡退休了。



現年35歲的卡卡，職業生涯是從巴西的聖保羅隊開始，退休前效力奧蘭多城足球俱樂部，球季已經在十月結束。星期天，他正式宣告結束球員生涯，接下來，可能轉進教練，據說，已經有球隊在向他招手。



只有八位選手生涯包辦世界盃、歐洲盃以及歐洲冠軍聯賽，還拿過世界足球先生。



卡卡曾是巴西最耀眼的國腳，生涯最黃金時期，效力AC米蘭，2009年以當時最高紀錄的五千六百萬英鎊，被皇馬網羅，他也曾92次披國家戰袍出賽，踢進29球，近年來，他因膝蓋受傷所困，2014年離開米蘭隊，轉入次級球團。



