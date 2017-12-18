NBA／建立一支墨西哥球隊？ 蕭華：還不到時候NOWnews今日新聞 (2017-12-18 11:56)
NBA什麼時候會擁有一支墨西哥的球隊呢？《紐約時報》寫手Marc Stein在近日發表的文章中，提出了這樣一個疑問。而NBA總裁Adam Silver(蕭華)對此則回應，「在此之前，仍有許多的工作要做。」
如何將聯盟的影響力擴展到其他地區，一直是北美這些主要聯賽絞盡腦汁想要辦到的事。在去年，NHL就傳出可能會在「罪惡之城」拉斯維加斯擴展一支新球隊，就連奧克蘭突襲者隊老闆Mark Davis都表達了希望能將球隊移往賭城的意願。
而NBA和MLB對此顯然也很感興趣，Silver指出將對NHL進軍拉斯維加斯一事「密切關注」，而Rob Manfred則說，「不排除沙漠之城將作為擴隊的一個選項。」
多倫多暴龍在1995年加入到聯盟，他們也是目前為止NBA唯一一支不在美國境內的球隊，「加拿大航空」Vince Carter首先為這支北國勁旅擦亮了招牌。本季他們依舊相當具有競爭力，20勝8負的成績排名東區第3。暴龍的成功，也鼓舞了其他非美城市希望延攬NBA球隊的夢想。
NBA繼續擴張球隊看起來在未來是不可避免的，在David Stern時代NBA曾規劃出進軍歐洲的藍圖，不過目前看起來和美國接壤、且觀眾更為熱情的墨西哥，似乎已經成為更據有吸引力的城市。
聯盟當局也在加快當地籃球建設的速度，Stein在報導中指出，最快在下個賽季就會有一支位於墨西哥的發展聯盟球隊。
不過如Silver所說：「現在仍不是時候。」還有許多問題仍待解決，包括海拔問題。墨西哥城高達2250公尺的海拔，在墨西哥海外賽雷霆對籃網的比賽結束後，包括雷霆主將Russell Westbrook在內的選多球員，都出現身體不適的問題。在高海拔地區活動，稀薄的空氣使人更容易出現頭暈等症狀，體力也會消耗得更為迅速。
而此外，該城的交通以及治安問題，也是聯盟必須考慮進去的重要因素。但儘管如此，通過電視轉播觀看上星期兩場比賽的觀眾大約有3100萬人，巨大的商業利益將會鼓舞著聯盟繼續考慮在墨西哥設立球隊的可能。
而對此，墨西哥似乎已經準備好了，市長Miguel Angel Mancera說：「我們準備好了，就等NBA的正式聲明和點頭。」
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