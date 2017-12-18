大聯盟在商言商，就算是效力球隊10年的球員還是會被交易，目前坦帕灣光芒正聽取三壘手Evan Longoria（隆戈利亞）的報價，預計在明年4月前會將他交易出去。

目前32歲的Longoria，在2006年在選秀會被魔鬼魚（光芒隊前身）選進，2008年開始大聯盟生涯，到今年球季結束，已經在光芒隊待了10個年頭，但光芒為了降低球隊薪資，預計會把他交易掉。

根據《坦帕灣時報》報導，雖然把Longoria交易出去，會讓許多坦帕灣的球迷相當痛苦，不過光芒高層希望能在2018年4月前，完成這樁交易案。報導指紅雀、巨人、大都會以及洋基都對他有興趣。

除了Longoria外，光芒也打算交易終結者Alex Colome及王牌投手Chris Archer，報導指出，這些人還沒被交易的原因，最簡單就是因為還沒有中意的合約，另外金鶯隊三壘手Manny Machado開放交易也讓許多球隊轉移目標，加上先前大谷翔平尋找球隊以及Giancarlo Stanton的交易案，都拖慢自由市場的進度。