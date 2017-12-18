暴龍主場稱雄 活塞三連勝中廣新聞網 (2017-12-18 11:01)
美國職籃NBA，沙加緬度國王下半場突然熄火，以93比108敗給多倫多暴龍。暴龍本季主場12場只輸一場，主場戰績聯盟排名第一。底特律活塞第四節則差一點浪費24分的大幅領先，還好以114比110險勝奧蘭多魔術，活塞在七連敗以後又拿下了三連勝。（陳楷報導）
國王作客多倫多，兩位資深大前鋒蘭道夫跟伊巴卡分別受傷缺席，但老將卡特重返暴龍仍然受到球迷歡迎。國王上半場以將近六成二的命中率猛攻63分，不過第三節國王發生七次失誤，跟第四節加起來24分鐘一共只得了30分，國王本季客場戰績四勝13敗跟老鷹並列倒數第一。暴龍迪羅薩21分，羅瑞16分七助攻，瓦倫休納斯13分16籃板，替補包威爾14分。國王全場只有八次罰球機會足足比暴龍少了20次，坦帕跟替補波達諾維奇各18分，希爾16分五助攻。
活塞對魔術開賽15比5的攻勢，上半場打完投進十個三分球領先魔術17分，第三節又是六個三分球猛攻36分，但魔術第四節卻從落後24分開始連得19分而活塞掛零剩下兩分鐘追到五分差距，不過赫索尼亞三分不進加上哈里斯終於上籃得分，還是六分險勝魔術。佛塞維奇24分14籃板七助攻，西蒙斯23分七助攻六籃板，赫索尼亞28分。魔術跟活塞都以超過五成的命中率投進17個三分球，活塞打破隊史單場最多三分球紀錄，波拉克20分生涯新高，哈里斯、傑克森跟替補托利佛各17分。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
韓客蜂蜜柚子茶．不倒翁 蜂蜜柚子茶．蜂蜜柚子茶 進口．生黃金柚子茶．韓太 蜂蜜柚子茶 3入．柚子茶．蜜柚子茶．High Tea 柚子茶．韓太 柚子茶 禮盒組．韓客 蜂蜜柚子茶．蜂蜜柚子茶 原裝．不倒翁 柚子茶．柚子茶 500g．芳第 柚子茶．韓國柚子茶．韓國 柚子茶 隨身包．柚子茶 1kg．韓太 蜂蜜柚子茶．柚子茶禮盒．韓國農協 柚子茶 1kg．韓式柚子茶．韓國農協 柚子茶．韓璧食府 柚子茶．韓式柚子茶 1000G．韓味不二 柚子茶．韓悅 蜂蜜柚子茶．韓太 蜂蜜柚子茶 1kg．蜂蜜 柚子茶 韓國．蜂蜜柚子茶 1kg．柚子茶 隨身包
- 10.6吋50w四燈上下專業攝影燈高度可調77-220cm
- 【T-REX霸王龍】HP 128A 組合系列 相容碳粉匣 1黑3彩組合裝
- 【SONY 索尼】NW-A45 五色可選 台灣公司貨 16G 音樂播放器
- LV M48813 TURENNE PM經典Monogram花紋系列拉鍊手提斜背包(
- DN晚宴婚嫁款 霧面珠光全真皮蝴蝶結鑽飾跟鞋 黑
- 【TRUNEY】史努比的好朋友-露西精鑄銀幣1盎司(史努比The Pe
- 法國ebulobo Rocking搖搖狼露露
- 【Wacoal 華歌爾】SEXY煽變系列 M-L 超細針織睡衣裙裝(藍)
- 【HUAWEI 華為】MediaPad T2 8.0 Pro 8吋平板電腦
- RAIN DEER 奧賽羅28吋PC+ABS鏡面鋁框行李箱(多色任選)
NBA名記曝火箭有望得到泡椒 四將或成交易籌碼【北京新浪網】
IFBB將禁止將軍肚、西斯龍健美者參加比賽【北京新浪網】
姚明剋星正式宣布退役!15年生涯兩次入全明星【北京新浪網】
總決未現23v24!科比直言太遺憾 他倆也討論過【北京新浪網】
歷史上的今天-大樂透12月20日開獎號碼匯總【北京新浪網】