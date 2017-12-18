美國職籃NBA，沙加緬度國王下半場突然熄火，以93比108敗給多倫多暴龍。暴龍本季主場12場只輸一場，主場戰績聯盟排名第一。底特律活塞第四節則差一點浪費24分的大幅領先，還好以114比110險勝奧蘭多魔術，活塞在七連敗以後又拿下了三連勝。（陳楷報導）



國王作客多倫多，兩位資深大前鋒蘭道夫跟伊巴卡分別受傷缺席，但老將卡特重返暴龍仍然受到球迷歡迎。國王上半場以將近六成二的命中率猛攻63分，不過第三節國王發生七次失誤，跟第四節加起來24分鐘一共只得了30分，國王本季客場戰績四勝13敗跟老鷹並列倒數第一。暴龍迪羅薩21分，羅瑞16分七助攻，瓦倫休納斯13分16籃板，替補包威爾14分。國王全場只有八次罰球機會足足比暴龍少了20次，坦帕跟替補波達諾維奇各18分，希爾16分五助攻。



活塞對魔術開賽15比5的攻勢，上半場打完投進十個三分球領先魔術17分，第三節又是六個三分球猛攻36分，但魔術第四節卻從落後24分開始連得19分而活塞掛零剩下兩分鐘追到五分差距，不過赫索尼亞三分不進加上哈里斯終於上籃得分，還是六分險勝魔術。佛塞維奇24分14籃板七助攻，西蒙斯23分七助攻六籃板，赫索尼亞28分。魔術跟活塞都以超過五成的命中率投進17個三分球，活塞打破隊史單場最多三分球紀錄，波拉克20分生涯新高，哈里斯、傑克森跟替補托利佛各17分。



