詹姆斯又大三元 騎士力克巫師中廣新聞網 (2017-12-18 11:01)
美國職籃NBA，克里夫蘭騎士的詹姆斯出戰華盛頓巫師，詹姆斯個人拿下生涯第61次大三元，也幫助騎士以106比99拿下五連勝。印地安納溜馬則一路領先以109比97擊敗布魯克林籃網。
（陳楷報導）
詹姆斯出戰巫師，上半場就換了兩雙球鞋，一雙黑色一雙白色上面都印著金色的「平等」字樣，而詹姆斯最後也以20分15助攻12籃板的成績拿下最近五場比賽的第四場大三元，羅夫25分九籃板，替補格林15分。騎士跟巫師前面45分鐘比賽都在七分以內來回拉鋸，但最後三分鐘華爾失誤讓詹姆斯快攻三分打後就以七分獲勝。巫師的華爾歸隊第三場交出15分10籃板六助攻，貝爾27分籃板助攻各五次，替補史考特19分。
溜馬跟籃網本季第一次交手一共得了271分，第二次碰頭火力消退，溜馬剩下七分鐘還領先14分，但是籃網連得六分一度縮小個位數差距，溜馬也連得八分還是拿下比賽。歐拉迪波26分七籃板，替補沙伯尼斯17分八籃板三阻攻，透納16分六籃板，柯里森14分七助攻。籃網克萊伯上半場四個三分球獨得17分但下半場掛零，三位替補拉佛特、哈里斯跟艾西各14分。
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