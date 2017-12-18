MLB／明星賽打亂節奏 小史考慮不參加NOWnews今日新聞 (2017-12-18 11:03)
大聯盟2018年全明星賽將在國民隊主場舉辦，不過國民當家投手「小史」Stephen Strasburg，擔心在明星賽投球造成傷勢，可能不會在這項盛會中登板投球。
「我覺得明星周對我來說是個很艱難的情況」Strasburg說：「會讓我思考到底要不要在明星賽中投球，如果真的去投球了，又覺得這是我受傷的原因，我和我的訓練員有很好的計畫，每天按表操課，突然間被要求投球，這樣的循環會被打亂。」
Strasburg生涯在2012、16和17年3度入選明星賽，不過只有在2012年投過1局。
今年在馬林魚主場舉辦的明星賽，Strasburg沒有登板，不過他在明星賽後第1次先發，繳出7局失1分的好投，但下場對上響尾蛇先發，就因為手臂問題只投2局，還進了傷兵名單。
好在經過休息後，Strasburg找回過去的狀態，下半季曾寫下連續35局無失分的紀錄，全年戰績15勝4敗，防禦率2.52。
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