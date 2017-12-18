▲松坂大輔可望來台消息上日本雅虎首頁。（圖／取自網路）

沈寂已久的「平成怪物」松坂大輔，是不少6、7年級生心中的最痛也是最愛之一，他不但在國際賽屢次擊敗台灣，中華隊遇到松坂又常常被封鎖，更別提經典賽前兩屆，若日本沒有松坂大輔，一定也無法奪冠，這位傳說中的「怪物」，真的有望來台？

日本入口網站《Yahoo!》首頁，17、18日受到網友熱議新聞，就是松坂可望台來發展消息，可見他還是具有一定的人氣。

松坂今年在退團後說出：「就算沒有合約了，我也會以興趣的方式繼續下去。」也可看出松坂打球並不是只是為了錢。

中職已經過了28年，很多地方都還要再受刺激、環境也需要成長，若松坂來台，並加盟其中一球團，相信會再度引起中職「松坂旋風」。