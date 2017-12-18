MLB／瑞登打出生涯年 續留國民持開放態度NOWnews今日新聞 (2017-12-18 10:25)
大聯盟華盛頓國民隊三壘手Anthony Rendon（瑞登），對於和球隊延長合約保持開放態度，但不知道他的經紀人波拉斯是否已和球隊進行討論。
Rendon在今年球季打出生涯年，全季出賽147場比賽，轟出25發全壘打，打點100，打擊率3成01、上壘率4成03、長打率5成33。在國聯最有價值球員投票中排名第6。
Rendon在2020年能夠投入自由市場，據傳目前國民隊正在和他討論延長合約，他將不會參與談判，合約細節一切交由經紀公司處理。
對於繼續留在國民隊Rendon本人也表持開放態度，「為什麼不留在同一支球隊？」Rendon說。目前國民隊也正在和將在2018年球季結束後成為自由球員的Bryce Harper討論延長合約。
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