NBA／戰績不如預期 喬治：配合上沒有問題NOWnews今日新聞 (2017-12-18 09:41)
雷霆本季戰績不如預期，目前以14勝15敗排在西區第8，外界一般認為是因為「三巨頭」之間沒有產生良好的化學反應所致。不過今(18)日球星Paul George(喬治)受訪時表示，三人之間的配合沒有任何問題。
「我們喜歡一起打球。」George認為目前雷霆的確還需要一些磨合的時間和方法，但他們之間的化學反應沒有問題，彼此也都喜歡一起打球的感覺。
George今年場均20.3分5.7籃板3.2助攻，同時他目前每一場能有2.4次抄截，是其生涯最好的成績，有機會在本賽季來挑戰聯盟的抄截王。
不過他本季的命中率僅有4成09，是生涯的最低成績，真實命中率(TS)5成39也是倒數第3差的數字，如何讓三人找到最舒服的打球方式，仍是雷霆教練團最重要的課題。
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