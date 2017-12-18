NBA／多倫多告別戰？ 卡特先發出賽怒送3火鍋NOWnews今日新聞 (2017-12-18 09:12)
NBA美國職籃18日的比賽，在國王對戰暴龍的比賽中，40歲的老將Vince Carter(卡特)先發出戰昔日的老東家。而外界也認為，這很有可能是他生涯最後一次以球員身分來到多倫多。
Carter生涯前6個球季都效力於多倫多暴龍，他在05年被交易到籃網和Jason Kidd以及Richard Jefferson組成「三劍客」，之後又輾轉打過小牛、灰熊、魔術、太陽等隊，本季則是來到國王。
而國王球團可能也明白這一場比賽對於Carter的重要性，因此選擇在本日讓他以先發身份出賽，這也是Carter本季第一次成為先發球員。
下個月就將滿41歲的他，今天出賽25分鐘，5投2中，拿到4分、另外還有2次助攻和3次阻攻。本季他場均得到2.9分1.4籃板。
暴龍此役靠著「雙槍」DeMar DeRozan、Kyle Lowry合拿37分12助攻，最終以108比93戰勝國王，而在Carter明年球季動向還不明朗的情況下，很多人將此視為他在多倫多的告別戰。
Carter過去離開暴龍時和整座城市的球迷鬧得不愉快，不過事隔多年，球迷們已經原諒了他，在本日比賽的最後時刻，全場球迷也站起來為他歡呼，送給這一位天才扣將最後、也最溫暖的祝福。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
韓客蜂蜜柚子茶．不倒翁 蜂蜜柚子茶．蜂蜜柚子茶 進口．生黃金柚子茶．韓太 蜂蜜柚子茶 3入．柚子茶．蜜柚子茶．High Tea 柚子茶．韓太 柚子茶 禮盒組．韓客 蜂蜜柚子茶．蜂蜜柚子茶 原裝．不倒翁 柚子茶．柚子茶 500g．芳第 柚子茶．韓國柚子茶．韓國 柚子茶 隨身包．柚子茶 1kg．韓太 蜂蜜柚子茶．柚子茶禮盒．韓國農協 柚子茶 1kg．韓式柚子茶．韓國農協 柚子茶．韓璧食府 柚子茶．韓式柚子茶 1000G．韓味不二 柚子茶．韓悅 蜂蜜柚子茶．韓太 蜂蜜柚子茶 1kg．蜂蜜 柚子茶 韓國．蜂蜜柚子茶 1kg．柚子茶 隨身包
- HAPPYHOME 克莉絲3.5尺床箱型加大單人床G17-A073-5+A073-6
- 【SONY 索尼】NW-A45 五色可選 台灣公司貨 16G 音樂播放器
- 【JHS 杰恆社】零碼43口6653美國蘋果夏季涼拖兩用鞋男真皮
- 【Ihouse】亞麻布 熊麻吉日系獨立筒3+2沙發組 -3色
- 《TOPAX 莊頭北》不鏽鋼斜背式排油煙機(吸力哥)-90cm (TR-5
- 【GUCCI 古馳】Supreme GG系列 Angry cat圖印PVC皮革拉鍊後
- Ralph Lauren 小馬立領針織長袖男衫(黃/M號)
- Arcteryx 始祖鳥24系列 Granville 25L 多功能電腦後背包 藍
- GOLDEN-TIME- 幸福的交叉點-200織紗精梳棉-兩用被床包組(粉
- 【BDD-Co.】18K黃金 1.917克拉 鑽石橢圓正方連環手鍊(16.7c
NBA名記曝火箭有望得到泡椒 四將或成交易籌碼【北京新浪網】
IFBB將禁止將軍肚、西斯龍健美者參加比賽【北京新浪網】
姚明剋星正式宣布退役!15年生涯兩次入全明星【北京新浪網】
總決未現23v24!科比直言太遺憾 他倆也討論過【北京新浪網】
歷史上的今天-大樂透12月20日開獎號碼匯總【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》