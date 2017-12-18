NBA美國職籃18日的比賽，在國王對戰暴龍的比賽中，40歲的老將Vince Carter(卡特)先發出戰昔日的老東家。而外界也認為，這很有可能是他生涯最後一次以球員身分來到多倫多。

Carter生涯前6個球季都效力於多倫多暴龍，他在05年被交易到籃網和Jason Kidd以及Richard Jefferson組成「三劍客」，之後又輾轉打過小牛、灰熊、魔術、太陽等隊，本季則是來到國王。

而國王球團可能也明白這一場比賽對於Carter的重要性，因此選擇在本日讓他以先發身份出賽，這也是Carter本季第一次成為先發球員。

下個月就將滿41歲的他，今天出賽25分鐘，5投2中，拿到4分、另外還有2次助攻和3次阻攻。本季他場均得到2.9分1.4籃板。

暴龍此役靠著「雙槍」DeMar DeRozan、Kyle Lowry合拿37分12助攻，最終以108比93戰勝國王，而在Carter明年球季動向還不明朗的情況下，很多人將此視為他在多倫多的告別戰。

Carter過去離開暴龍時和整座城市的球迷鬧得不愉快，不過事隔多年，球迷們已經原諒了他，在本日比賽的最後時刻，全場球迷也站起來為他歡呼，送給這一位天才扣將最後、也最溫暖的祝福。