史上最具有天賦的足球選手之一、35歲的前世界足球先生、金球獎得主、巴西球星卡卡(Kaka)正式宣布退役，將就此高掛球靴、結束自己璀璨的球員生涯。

在接受《環球體育》節目的採訪時，卡卡親口表示：「我深刻感受到，已經到了結束的時候了，我的最後一句話是，我的球員生涯結束了。」

1982年4月22日，他的足球生涯開始於巴西聖保羅，在此出賽125場打進47球。2003年，他得到義甲豪門AC米蘭的青睞，以850萬歐元的轉會費加盟了球隊，他也在陽光燦爛的義大利贏來個人職業生涯的巔峰。

在米蘭的首個賽季他就打進10球，助球隊獲得義甲冠軍，自己也奪得義甲最佳外援和最佳球員的榮譽。

2006-07賽季，卡卡在歐冠中打入10個進球，獲得金靴，幫助AC米蘭勇奪歐冠，自己也獲得了歐足聯最佳前鋒和最佳球員兩項榮譽。 2007年，他包攬了金球獎和世界足球先生兩項大獎，成為迄今為止最後一個獲獎的不是梅西(Leo Messi)和C羅(Cristiano Ronaldo)的球員。

總計他在此出賽270次打進95球，卡奪得1次義甲冠軍、1次義大利超級杯冠軍、1次歐冠冠軍、1次歐洲超級杯冠軍和1次世俱杯冠軍。

2009年夏天，卡卡加盟皇馬，但受到傷病困擾，發揮的並不是特別理想。2013年他重返米蘭，但他的光輝歲月早已遠離，很快的在2014年就遭解約。之後他選擇加盟奧蘭多城。

在今年十月時，卡卡受訪時曾表示自己不會再續約，但還不確定是否退役。而在經過兩個月的考慮後，他最終決定就此結束生涯。

沒有經過伊斯坦布爾之夜的低谷，就不會有隔年重返榮耀的輝煌，儘管卡卡終於退下了他的22號戰袍，但相信在人生的下一站，他肯定能像在綠茵草皮上一樣精彩。