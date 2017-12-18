足球／一個時代的結束 巴西金童卡卡正式退役NOWnews今日新聞 (2017-12-18 08:41)
史上最具有天賦的足球選手之一、35歲的前世界足球先生、金球獎得主、巴西球星卡卡(Kaka)正式宣布退役，將就此高掛球靴、結束自己璀璨的球員生涯。
在接受《環球體育》節目的採訪時，卡卡親口表示：「我深刻感受到，已經到了結束的時候了，我的最後一句話是，我的球員生涯結束了。」
1982年4月22日，他的足球生涯開始於巴西聖保羅，在此出賽125場打進47球。2003年，他得到義甲豪門AC米蘭的青睞，以850萬歐元的轉會費加盟了球隊，他也在陽光燦爛的義大利贏來個人職業生涯的巔峰。
在米蘭的首個賽季他就打進10球，助球隊獲得義甲冠軍，自己也奪得義甲最佳外援和最佳球員的榮譽。
2006-07賽季，卡卡在歐冠中打入10個進球，獲得金靴，幫助AC米蘭勇奪歐冠，自己也獲得了歐足聯最佳前鋒和最佳球員兩項榮譽。 2007年，他包攬了金球獎和世界足球先生兩項大獎，成為迄今為止最後一個獲獎的不是梅西(Leo Messi)和C羅(Cristiano Ronaldo)的球員。
總計他在此出賽270次打進95球，卡奪得1次義甲冠軍、1次義大利超級杯冠軍、1次歐冠冠軍、1次歐洲超級杯冠軍和1次世俱杯冠軍。
2009年夏天，卡卡加盟皇馬，但受到傷病困擾，發揮的並不是特別理想。2013年他重返米蘭，但他的光輝歲月早已遠離，很快的在2014年就遭解約。之後他選擇加盟奧蘭多城。
在今年十月時，卡卡受訪時曾表示自己不會再續約，但還不確定是否退役。而在經過兩個月的考慮後，他最終決定就此結束生涯。
沒有經過伊斯坦布爾之夜的低谷，就不會有隔年重返榮耀的輝煌，儘管卡卡終於退下了他的22號戰袍，但相信在人生的下一站，他肯定能像在綠茵草皮上一樣精彩。
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【技嘉平台】Intel雙核{夜星遊俠-GT730獨顯版}SSD燒錄電腦(
- Bernice-布里實木沙發雙人椅/二人座
- Royal Elastics 經典 Icon 休閒男鞋-黑白
- 【Panama Jack】蛇紋楔形女涼鞋(紅色 PSW47-RED)
- 【克萊亞KERAIA】蝴蝶繡花羊毛上衣
- 【BDD-Co.】18K黃金 1.917克拉 鑽石橢圓正方連環手鍊(16.7c
- 【JESSICA】百搭設計針織開襟衫(紫)
- adidas 籃球鞋 D Rose 7代 低筒 男鞋
- 【QNAP 威聯通】TS-453Bmini-4G NAS + Seagate希捷 企業級
- ORIN 都會時尚OL 細帶蝴蝶結柔軟羊皮尖頭低跟鞋-可可
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》