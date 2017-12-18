▲杉尾拓郎。（圖／吳政紘攝）

冬季聯盟接近尾聲，歐美聯隊這次有一位東方面孔的球員，令人十分熟悉，上前攀談，他說的是日語，也不是熟悉的中文，他是杉尾拓郎，一位為了棒球夢不惜跨越大半個地球的日本球員。

沒有名氣，也沒有花俏的成績，但杉尾對棒球的熱情，可能比很多球員都還來得高。

杉尾是效力於日本獨立聯盟關西棒球第一聯盟的兵庫藍砂隊，他為了成為職業球員，不但遠赴奧地利擔任選手兼教練，也曾到荷蘭等國「打工」，甚至在老家熊本擔任拉麵加工的工作，為的就是要報答支持他的妻子跟家人。

老婆由以子跟他是在熊本相識，杉尾說：「他跟我一樣都是很樂觀的人，若是我說不打球了，她應該也會嚇一跳。」

對於自己為何堅持棒球之路？杉尾說：「過去我的確有機會來台灣球團測試，應該是統一獅隊，不過最後因為這聯盟的外國球員，幾乎都是30歲左右，所以我最後就沒有被錄取。」

不過他還是堅持打球，因為他不能辜負家人對他的期待，「我的妻子相信我，我沒有理由讓他們失望。」

過去在台灣有不少日本球員表現出色，如：兄弟象隊養父鐵、真田裕貴等，統一獅隊也有鎌田祐哉，是在中職都十分出名的日本投手，然而杉尾的夢想就是跟家人一起在國外打球，

「我要感謝我的家人、讓我做想做的事，之後不管是中職、爆米花聯盟也好，我都希望有機會能夠在台灣站穩職業生涯，此外我也希望有機會積極接觸相關球隊。」他說。



▲杉尾拓郎。（圖／吳政紘攝）