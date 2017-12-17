？ ？萬眾期待的科幻大作《星球大戰8：最後的絕地武士》已經在北美正式上映，首日票房報收1.04億美元，成為北美百年影史上第二部單日票房過億美元的電影，差點追上前作《星球大戰7：原力覺醒》創下的1.1億美元紀錄。

《星球大戰8》北美首日票房超1億美元！暫列影史第二

？ ？《星戰7》的北美首周末票房是2.47億美元，北美市場最終報收9.36億美元，至今還是北美影史第一高票房紀錄。

《星球大戰8》新劇照 雪地暴風兵全副武裝，氣勢非凡

？ ？《星戰8》於今年12月15日北美首映，公映影院4232家，單日報收票房1.04億美元，北美成績位列影史第二。但是，《星戰8》的總體票房數據還在統計中，未來24小時之後，還會有更精準的數據出爐，超越《星戰7》還有一點點希望。可千萬別小瞧這個單日破1億美元的紀錄，換算成人民幣的話，接近7億元了，北美合計（美國和加拿大）還不到4億人，這樣的票房產出量，只能說是驚人了。

？ ？因為有《星戰7》在前，所以《星戰8》的票房紀錄還沒有拿到幾個第一，但這樣的成績對於續集而言已經是很驚人的了。另外，從目前的趨勢來看，《星戰8》的北美首周末票房會輕鬆破2億美元，這將是北美影史第四部首周末破2億美元的電影。前三部分別是：《星球大戰：原力覺醒》（2.48億美元）、《侏羅紀世界》（2.088億美元）《復讎者聯盟》（2.074億美元），等到周一，就知道《星戰8》會排到第幾名了。