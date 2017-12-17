？ ？《名偵探柯南：零之執行人》是柯南系列的又一部劇場版作品，之前官方已經放出了不少情報，包括遊戲中的一些主要人物。今天，官方再度放出預告，給我們介紹了安室透這個角色。並展現了劇情中的炸彈爆破場景以及柯南秀滑板的片段。

？ ？《名偵探柯南：零之執行人》TVCM：

？ ？影片以針對東京峰會會場的大規模爆炸案為開端，講述了身為偵探的柯南與公安警察從正面發生衝突的故事。

？ ？在峰會召開的5月1日，會有2萬2千名警察出動。這樣的超巨大設施，某天突然發生了大規模爆炸案！那裡，有從屬於指揮全國公安警察、俗稱為「零」的警察廳秘密組織成員安室透的身影。在峰會當天沒有發生，而是在事前發生的爆炸案，以及秘密暗中出動的安室無法理解的行動，令柯南不禁感到蹊蹺。

？ ？《名偵探柯南：零之執行人》將於2018年4月13日在日本國內上映，

？ ？視頻截圖：

《名偵探柯南》劇場版新預告 東京峰會大爆炸驚天動地

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