？ ？隨著電競行業的崛起和逐漸被人重視，各種電競聯賽也如雨後春筍般的出現。老一輩的電競人只能在網吧訓練，吃的是泡麵香腸，而獲得冠軍后的獎金也只有兩三萬。現在一場大型的賽事獎金起碼十萬以上，那些超大型的賽事的獎金池簡直可以令人瘋狂。

？ ？如果能在獎金池最多的賽事中奪冠，職業選手甚至可以一舉成為千萬級富豪。

？ ？1、2017Dota2國際邀請賽

？ ？總獎金：2478萬美元(約合人民幣1.6億元）

？ ？冠軍：Liquid戰隊（北美）

？ ？冠軍獎金：1090萬美元（約合人民幣7212萬元）

？ ？時間：2017年8月2日-2017年8月12日

？ ？作為全球兩大頂尖電子競技聯賽之一，Dota2國際邀請賽超高的獎金池一直是人們關注的焦點。

？ ？2013年，Valve（Dota2開發商）在TI系列賽事中採用「眾籌獎金模式」：官方推出虛擬增值服務道具，並將銷售收入的25%直接加入賽事獎金池。自此以後，TI系列賽事的獎金池一年比一年高：TI3 287萬美元、TI4 1092萬美元、TI5 1842萬美元、TI6 2070萬美元、TI7 2478萬美元。

？ ？相比之下，《英雄聯盟》第七屆全球總決賽的獎金池為459萬美元，不足三年前TI4獎金池的一半，但卻已經是全球獎金數第二高的電子競技聯賽。

？ ？此外，國際邀請賽一直是Dota2職業選手和粉絲心目中的最高盛典。因此，哪怕職業戰隊全年沒能獲得任何一項聯賽的冠軍，他只要能夠在國際邀請賽舞台上一路笑到最後，就能收穫最高的榮耀和最多的財富。

？ ？2017年，第七屆國際邀請賽依舊沒讓人失望，獎金池高達2478萬美元再次打破紀錄。最終，北美戰隊Liquid捧起獎杯，S系列賽事又一次創造了五名年輕富豪。

？ ？2、《英雄聯盟》2017全球總決賽

？ ？總獎金：459萬美元（約合人民幣3037萬元）

？ ？冠軍：SSG戰隊（韓國）

？ ？冠軍獎金：143萬美元（約合人民幣946萬元）

？ ？時間：2017年9月23日-2017年11月4日

？ ？《英雄聯盟》（以下簡稱LOL）是全球最火的遊戲，巔峰賽事S系列賽事每年更是能夠吸引世界範圍內無數粉絲的目光。

？ ？作為全球最頂尖的兩個賽事之一，S7全球總決賽歷時六周，橫跨武漢、廣州、上海和北京四座城市，成為了2017年國內最為盛大的電子競技聯賽。

？ ？然而，S系列賽事歷來提供的200萬獎金池雖然也不少，但相比採取「眾籌獎金模式」的TI系列賽事卻是遠遠不及。

？ ？2016年，拳頭公司效仿Valve公司推出了類似的獎金籌集模式：每年的冠軍皮膚和冠軍守衛收入的25%，都將納入全球總決賽獎金池。同年，S6全球總決賽獎金池達到670萬美元。

？ ？不過，玩家數量遠超Dota2的《英雄聯盟》卻沒能讓S系列賽事重現TI系列賽事的輝煌。僅僅過去了一年，S7全球總決賽的獎金最終只定格在了459萬美元。

？ ？3、2016年世界電子競技運動會（WESG2016）

？ ？總獎金：370萬美元（約合人民幣2448萬元）

？ ？Dota2：150萬美元（約合人民幣992萬元）

？ ？《反恐精英：全球攻勢》：150萬美元（約合人民幣992萬元）

？ ？《爐石傳說》：30萬美元（約合人民幣198萬元）

？ ？《星際爭霸2》：40萬美元（約合人民幣264萬元）

？ ？時間：2017年1月12日-2017年1月15日

？ ？WESG2016是由阿里體育創辦的綜合性電子競技運動會，項目包括Dota2、CS：GO、《爐石傳說》和《星際爭霸2》。

？ ？儘管阿里斥資1億元人民幣希望能夠在電子競技這塊市場找到立足之地，但第三方賽事的尷尬處境直接導致各個項目的頂尖職業選手全部缺席。

？ ？也就是說，賽事提供的獎金雖高，但卻少了頂尖職業選手之間的精彩角逐。

？ ？不過，阿里體育的電子體育事業部總經理王冠曾表示：「我辦比賽是不賺錢的，只為了能夠提升電競整體的行業環境。」

？ ？未來，WESG或許能夠成為媲美傳統體育的綜合性賽事。

？ ？4、2017Dota2基輔特錦賽

？ ？總獎金：300萬美元（約合人民幣1985萬元）

？ ？冠軍：OG戰隊（歐洲）

？ ？冠軍獎金：100萬美元（約合人民幣661萬元）

？ ？時間：2017年4月24-2017年4月30日

？ ？2017基輔特錦賽是Dota2官方舉辦的Major賽事，共分為中國、東南亞、CIS、歐洲、南美和北美六大賽區。

？ ？Valve為旗下賽事提供獎金向來毫不吝嗇，更何況是作為通往TI系列賽事「預選賽」的Major賽事。可惜的是，中國戰隊在本屆基輔特錦賽上的發揮相當糟糕，均無緣四強。最終，OG戰隊再次衛冕了基輔特錦賽冠軍。

？ ？5、2017暴雪嘉年華

？ ？總獎金：207萬美元（約合人民幣1370萬元）

？ ？《風暴英雄》：100萬美元（約合人民幣662萬元）

？ ？《守望先鋒》：7.2萬美元（約合人民幣47萬元）

？ ？《星際爭霸2》：70萬美元（約合人民幣463萬元）

？ ？《魔獸世界》：28萬美元（約合人民幣185萬元）

？ ？《星際爭霸：母巢之戰》：2.5萬美元（約合人民幣16萬元）

？ ？時間：2017年10月26日-2017年11月4日

？ ？暴雪嘉年華是美國電子遊戲品牌暴雪娛樂於每年舉辦的年度盛事，是其展現旗下遊戲的重要活動。

？ ？2017暴雪嘉年華期間，暴雪公佈了旗下《爐石傳說》、《守望先鋒》、《魔獸世界》等遊戲的相關最新信息，並且舉辦了《守望先鋒世界杯》、WCS總決賽和《魔獸世界》競技場世界賽等多項賽事。

？ ？目前，獎金數額最高的電競項目依然是《風暴英雄》，這是暴雪在Moba類遊戲領域打造的電競遊戲，但卻一直不慍不火。

？ ？另一方面，暴雪在今年內不斷籌劃《守望先鋒聯賽》，期望能夠將其打造成為世界範圍內的大型電競職業聯賽，中國唯一戰隊是由網易組建的上海龍之隊。

？ ？6、2017DreamHack冬季賽

？ ？總獎金：173萬美元（約合人民幣1144萬元）

？ ？Dota2：100萬美元（約合人民幣661萬元）

？ ？H1Z1：25萬美元（約合人民幣165萬元）

？ ？《雷神之錘：冠軍》：35萬美元（約合人民幣231萬元）

？ ？《反恐精英：全球攻勢》：10.6萬美元（約合人民幣70萬元）

？ ？《爐石傳說》：2.5萬美元（約合人民幣16萬元）

？ ？時間：2017年12月1日-2017年12月3日

？ ？2017DreamHack冬季賽是匯聚了多個項目的綜合性電子競技職業聯賽，包括《爐石傳說》、Dota2、CS：GO、《雷神之錘：冠軍》和H1Z1。

？ ？這是DreamHack連續第六年舉辦的職業業餘混合公開巡迴賽事，是一場擁有9個項目在6個國家並橫跨兩大洲舉辦的盛會。其中，2017DreamHack冬季賽舉辦於瑞典，是DreamHack旗下全年最後一場電子競技職業聯賽。

？ ？不過，這場聯賽單獨項目的獎金並不高。DreamLeague夢幻聯賽第八賽季（Dota2項目）佔據了聯賽獎金的絕大部分，總金額為100萬美元。這同時也是年內第二項DOTA Major級別賽事。

？ ？據記者了解，本屆2017DreamHack冬季賽平均年齡最大的參賽隊伍名為「SILVER SNIPERS」。這支戰隊參與的項目是CS：GO，平均年齡為70歲，年齡最大的選手已經有81歲了。

？ ？7、《英雄聯盟》2017季中邀請賽（MSI2017）

？ ？總獎金：169萬美元（約合人民幣1118萬元）

？ ？冠軍：SKT戰隊（韓國）

？ ？冠軍獎金：67.6萬美元（約合人民幣4473萬元）

？ ？時間：2017年4月28日-2017年5月21日

？ ？2017季中邀請賽（以下簡稱MSI2017）是《英雄聯盟》官方舉辦的國際性賽事，也是LOL職業舞台上最具重量級的賽事之一，僅次於S系列全球總決賽。

？ ？MSI2017的舉辦地點是巴西，比賽地點分別於位於聖保羅CB LOL演播室和里約奧林匹克體育場。

？ ？根據拳頭公司2016年推出的獎金籌集模式，MSI2017的總獎金是由基礎獎金100萬美元和MSI限定皮膚征服者卡爾瑪+守衛銷售分成兩部分組成，最終達到了169萬美元。

？ ？本屆季中邀請賽，中國戰隊止步四強，韓國戰隊在《英雄聯盟》這個項目的統治力依舊，SKT戰隊成功衛冕冠軍。

？ ？8、2017賽季使命召喚世界聯賽（CWL Championship 2017）

？ ？總獎金：152萬美元（約合人民幣1005萬元）

？ ？冠軍：OpTic Gaming（北美）

？ ？冠軍獎金：77萬美元（約合人民幣509萬元）

？ ？時間：2017年8月9日-2017年8月13日

？ ？使命召喚世界聯賽的所有比賽都是在PS4平台上進行，比賽雙方分別有4名成員，模式分別有據點、搜索與爆破和上行傳輸。

？ ？相較於Dota2、《英雄聯盟》、CS：GO這些人氣PC端電競項目，主機電競項目在國內的關注度並不高。不過，這並不妨礙主機電競選手在這類電競項目中收穫大量獎金。

？ ？2017賽季使命召喚世界賽的冠軍最終由來自北美的戰隊OpTic Gaming獲得，這也是隊中選手Karma第三次獲得年度冠軍，同時也讓他成為了獲得獎金最多的主機電競選手。

？ ？目前，Karma獲得的獎金總數達到了64萬美元。