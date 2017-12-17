目前，《漢王紛爭》全平台公測已開啟，官方準備了十重開服活動、網易春風自由行動定製禮品、 網易味央黑豬肉禮盒等跨界豪禮 ，誠邀各路諸侯前來成就霸業！現在前往《漢王紛爭》官網：http://fz.163.com/參與勢力爭霸賽，還有獨家禮包相送！

局座超「有戲」發動因果律：自由行軍為所欲為

在網易遊戲年度盛典現場，《漢王紛爭》曝光了全新 「有戲」版局座因果律視頻，希望用更加輕鬆誠懇的方式傳達「變革策略」的理念。

局座張召忠一直是軍事戰略專業知識方面的領頭羊，對行軍策略、排兵布陣更是有深刻的認識。此番作為《漢王紛爭》的首席「策略變革者」，局座在首次曝光的「有戲」版因果律視頻中，引經據典、旁徵博引地為我們介紹了自由行軍的重要戰略意義，並頻頻爆出「走自己的路，讓別人無路可走」 、「抱歉，自由行軍是真的可以為所欲為呀」等金句。擁有干擾未來強大力量的局座，更不經意間在視頻中爆料了軍師聯盟的後續劇情。鷹視狼顧的大軍師司馬懿，如何憑藉自由行軍平定叛亂？且聽局座娓娓道來！

在《漢王紛爭》全平台公測之際，局座更在視頻中發動獨門絕技——因果律武器，強勢預言今年年底像《漢王紛爭》這樣基於自由行軍的戰略遊戲會成為主流。有了因果律武器的加持，城主們推演三國之路定會更加順利！

「城主代言人」計劃開啟，見證變革者的榮耀之路

策略玩家們在遊戲中東征西討、縱橫捭闔的過程中，一定少不了悲歡離合、愛恨情仇、家國情懷，乃至人生體悟。這些經歷不論是血性方剛，是柔情滿懷，還是腹黑詭譎，都是通往榮耀之路上最美的風景。千萬策略熱愛者們每一次隊列操控，每一次戰略布局，每一次深夜激戰，不僅演繹了精彩的遊戲人生，更為策略博弈的樂趣加上了最好的註腳。本次遊戲熱愛者年度盛典，《漢王紛爭》開發組也專程邀請了3位城主去到現場，體驗「萬物有戲」的盛典氛圍，感受熱愛至上的「變革者」情懷。

為了記錄每一位城主最真摯的情感與最蕩氣迴腸的故事，《漢王紛爭》特別上線了「玩家故事站」（http://fz.163.com/fab/201711/gs）。城主們可以在故事站中分享自己在遊戲中的故事，也可以見證其他城主的人生百態。

四大策略變革重新定義SLG，權謀智戰寸土必爭

SLG玩家對策略有戲的熱愛與執著，創造了精彩紛呈、讓人拍案叫絕的權謀智戰，也激勵著《漢王紛爭》開發組保持「變革」的初心，跳出目前SLG市場上簡單換皮、復刻玩法的怪圈，用變革之心做真正值得細細品味的策略遊戲。《漢王紛爭》特別提出四大策略變革主張，試圖用創新的玩法機制重新定義SLG。

現有的SLG手游多採用「一來一回」的回合制行軍方式，玩家只能派遣軍隊在主城和目的地之間往返，遊戲策略性大打折扣。《漢王紛爭》則設計了自由行軍的操控方式，玩家可自由操縱行軍路線，隨時調整目的地或改變行軍方向，並通過多變的路線，實現埋伏、包抄、反殺等策略，告別行軍限制，妙計連連為所欲為！

《漢王紛爭》在武將玩法上更是融入多重元素。玩家不僅可以探索系統城池、回答關於武將生平的問題博得武將好感並將其收入麾下，還可根據武將能力將其分配在帶兵出征、內政駐紮、冊封官職、治安巡邏等不同的崗位上，真正做到人盡其才。

除了豐富的武將系統之外，《漢王紛爭》還有騎兵、步兵、弓兵等經典兵種，並對兵種特性進行了更詳細的劃分：重騎兵，刀盾兵為防禦添磚加瓦，長槍兵、輕騎兵、弓兵為攻擊獻力。校場編隊提供全開放的九宮格陣型，玩家可將不同武將及其所帶兵種布置在前中后三排站位之中，利用各兵種的攻擊範圍和走位排布適針對性隊列。決定實力的將不止是士兵數量，更是合理的兵種配置。

《漢王紛爭》採取了更貼合三國歷史的取勝模式，玩家出生後便歸屬於魏蜀吳三陣營之一，並從一座小城池開始組建勢力攻佔據點，一步步佔領郡城、拿下州府、入主王城，最終攻陷洛陽成為一代霸主！《漢王紛爭》獨特的叛國玩法讓玩家在確立身份陣營之後，仍然有二次斟酌、投靠賢主的機會，投誠、策反、背叛，攻城為下，攻心為上！

十重好禮歡慶公測，誠意回饋「策略變革者」

從2016年至今，《漢王紛爭》歷經多次測試與持續優化修改，終於迎來了公測。這一年多的時間里，《漢王紛爭》不僅受到了諸位「策略變革者」的支持與鼓勵，陪伴與關注，也收到了認可與稱讚。公測之際，為了回饋大家的陪伴與期許，官方特別為城主們準備了十重開服大禮，助城主們謀事謀人謀天下！官方的勢力爭霸賽已同步開啟（http://fz.163.com/201711/slzbs/），豐厚獎品，以戰養戰！ 關注官方微信（hwfz163）還可成為策略先鋒，獲取專屬禮包！

熱愛不熄，變革不止！《漢王紛爭》希望能作為SLG的革新製作，為城主們帶來獨特而純粹的策略樂趣。目前《漢王紛爭》全平台公測已開啟，誠邀各位「策略變革者」 登上專屬主場，展示最「有戲」最出色的表演！

關於《漢王紛爭》

《漢王紛爭》是網易首款歷史推演手游，將經典戰爭策略元素與超高自由度結合，為玩家呈現重策略、強交互、超高自由度的戰爭策略體驗。玩家將親歷波瀾壯闊的三國亂世，在風起雲湧的年代縱橫捭闔，將三國名將美人收至麾下，組建自己的不敗雄師。最終蕩平魏蜀吳，劍指司州，用武力、權謀征服天下!