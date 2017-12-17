定檔兌現承諾

此次突然傳出二測定檔，雖然是突然襲擊，但其實也事先張揚過。早在11月8日，遊戲製作人葉弄舟就公開發聲承諾「三個月內開啟二測」，現在看來，實際開測時間大大早於玩家預期，令人驚喜。從官方宣布「杭州下雪就開測」開始，《逆水寒》這款遊戲，總是在各種巧合中與「雪」產生關聯，本次二測主題也叫「聽雪」，在本次測試中，遊戲內也將新增大量冬季雪景，與主題呼應。

備受期待的「網紅」遊戲作為網易最後一款端游，《逆水寒》可謂集萬千寵愛於一身，它象徵著網易遊戲18年研發力量的最高成就，不僅開發組群星閃耀，而且號稱「開發預算無上限」，這種自信與任性，使得《逆水寒》平心靜氣地低調研發了4年之久，而且開發組還有機會大量運用國際前沿的遊戲引擎與插件技術，羡煞同行。

行業首例「玩家公投」

製作人葉弄舟在公開採訪中被問到收費模式時，曾說出過「比起賺錢，更看重的是有多少人來玩」的驚人之語。現在看來，也是「早有預謀」。就在《逆水寒》公佈二測時間的同時，遊戲官方還宣布「遊戲收費模式將由玩家投票選出」，並同步在遊戲官網n.163.com上，開闢了「收費模式玩家投票專區」。玩家可以登陸官網，按自己的喜好與期望，投票選擇「時間點卡收費」或者「免費道具收費」。這一舉動，可謂十分大胆，且為中國網路遊戲開山20年來首次把盈利模式這一最重要的商業利益交由玩家決定。不僅體現了《逆水寒》對玩家的真誠與重視，更是可以看出端游已經進入了靠情懷支撐的時期，不僅玩家是如此，廠商更是。