【風靡全球的解密大作 迷室系列來了】

Fireproof，英國知名遊戲開發公司，旗下作品《The Room》、《The Room Two》、《The Room Three》及VR遊戲《Omega Agent》等。其中，《The Room》系列作品作為全球解密類遊戲扛鼎之作，每部銷量均達百萬以上，受玩家熱捧，並在全球146個國家的App Store獲「編輯選擇獎」。能獲得如此傲人的成績，源於Fireproof對精品內容的不斷追求。

與其他解密類遊戲不同，《The Room》系列利用引人入勝的故事劇情，環環相扣的關卡設計給予玩家極強的代入感。不僅如此，每部作品在畫面及玩法上不斷突破，呈現更為真實的3D環境建模，精妙絕倫的機關物件設計，Fireproof滿載誠意為用戶革新著一次又一次的解密體驗。

【踐行精品戰略 與偉大的產品並肩同行】

「網易的產品有趣味且精緻，因為我們是一群遊戲熱愛者，相比錢，我們對偉大產品更感興趣。」在今年年中網易副總裁王怡接受採訪時，他如是說到。作為擁有國內頂尖研發及發行實力的公司，網易遊戲懷揣「工匠精神」致力於讓用戶體驗到世界最優秀的遊戲產品。目前，網易遊戲旗下已代理了如《魔獸世界》、《暗黑破壞神》、《我的世界》等多款國際上享有盛譽的知名遊戲，這無一不彰顯著網易遊戲對於精品遊戲孜孜不倦的追尋。

Fireproof作為全球知名遊戲開發商，旗下迷室（The Room)系列作為解密類產品品質標杆，被全球玩家所喜愛。此次合作，網易遊戲踐行精品戰略，希望能讓中國用戶體驗到全球最頂級的解密類遊戲大作。

【為用戶提供打造最優質內容體驗】

在本次網易遊戲年度盛典所曝光的開發中畫面來看，網易遊戲本次將代理髮行《The Room Three》的官方中文版《迷室3》，以及《迷室》系列新作The Room：Old Sins的官方中文版《迷室：往逝》。在《迷室3》，中國玩家除了能親歷到中文版劇情，還能體驗專屬攻略分享功能。玩家在揭曉謎底后，可撰寫對應環節攻略，助攻他人完成冒險。而《迷室：往逝》正在緊鑼密鼓的製作中，從本次預告視頻中曝光的開發中畫面來看，本作絕對不會讓期待已久玩家粉絲們失望。

《迷室3》及《迷室：往逝》官方中文版計劃於2018年年中登陸中國。《迷室》系列官方中文版官網已開放預約，搶先獲得獨家優先體驗官資格！作為2018最期待解謎大作，《迷室》系列會帶給大家源源不斷全新驚喜，詳情請關注官方網站最新動態，獲取一手信息。